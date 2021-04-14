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整合交通網 「無縫灣區」盼捷運、加州火車合併

編譯組／灣區13日電
交通團體提出接通捷運與加州火車的計畫。（Getty Images）
交通團體提出接通捷運與加州火車的計畫。（Getty Images）

試想，如果從灣區捷運（BART）轉搭加州火車（Caltrain）只需要從一列火車走向另一列火車，兩列火車將同步到達，乘客無需漫長等待，票價將取決於乘車路程而非交通工具，也無需支付額外的轉乘費用，車廂裡的地圖會顯示捷運和加州火車所有路線和車站，您覺得如何？

這個願景的支持者表示，將捷運和加州火車合併為一個單一的地區鐵路系統，將使灣區的公共交通更快捷、更便宜，也更方便乘客活動。

跡象顯示，加州火車最近大幅整頓管理層，與灣區捷運合併是加州火車董事會今年正在考慮的計畫之一。由於新冠疫情對灣區交通系統造成莫大的衝擊，若想在疫後贏回乘客，各項交通服務有必要進行協調合作。

為簡化灣區由數十個交通系統組合的複雜網路，交通團體「無縫灣區」（Seamless Bay Area）13日公布一份報告，建議將捷運、加州火車和其他長距離交通系統，如舊金山灣渡輪（San Francisco Bay Ferry）和北灣的金門交通（Golden Gate Transit）合而為一，打通從聖他羅莎（Santa Rosa）到吉爾洛（Gilroy）的交通。

「無縫灣區」政策主任葛里菲斯（Ian Griffiths）表示，這個計畫將為整個灣區建立起一個協調性良好的「骨幹」交通系統，可以更有效說服民眾放棄開車。

葛里菲斯說：「大部分民眾完全沒有使用大眾交通工具。歸根究底，是因為大眾交通工具不夠便利，在許多情況下不具備競爭力。」

葛里菲斯表示，如果把這些交通系統合而為一，「我們就能為每個人創造出更好的東西」。

加州火車董事會已經同意對這項方案進行研究，並將提出改革管理結構的建議。加州火車發言人利伯曼（Dan Lieberman）表示，在滿足加州火車乘客、社區和組織需求的前提下，他們已經在討論中提出許多不同的選擇。

灣區捷運發言人特羅斯特（Alicia Trost）表示，作為大都會交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）藍帶交通復甦工作小組（Blue Ribbon Transit Recovery Task Force）的成員，灣區多個交通單位已經在討論如何改變管理結構。不過她說：「我們還未向捷運董事會提出與加州火車合併的想法。」

捷運和加州火車目前在灣區只有中半島密爾布瑞（Millbrae）一個連接點，但捷運耗資69億元延長到聖荷西市中心的工程，將會在南灣提供兩個新的連接點，一是德瑞登車站（Diridon Station），一是計畫中的聖他克拉拉車站。

加州 灣區 捷運

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