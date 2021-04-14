舊金山「420」大麻節 疫情未了再停辦

金門公園的420大麻節，疫情前每年都吸引上萬人前來慶祝。（本報檔案照片）

舊金山 每年4月20日的大麻節（簡稱「420」），是全美大麻愛好者的傳統聚會活動，以往都會吸引上萬人從全美各地前來參與。去年因為疫情 停辦了一次，今年將再度停辦。

隨著疫苗的普及，今年的疫情情況雖然在逐步好轉，但是市府仍然嚴控群眾集會，因此決定取消今年的集會。4月13日，市長布里德（London Breed）和一眾官員召開發布會，宣布今年的大麻節將會再次取消。她說，雖然現在抗疫已經初現曙光，但是目前仍未達到可以舉行大型公眾集會的時候。

每年的舊金山大麻節都會在金門公園的Hippie Hill、Robin Williams Meadow一帶舉行。活動在早上就會開始，大家在草坪上抽大麻、開派對。上萬人會一起在下午4時20分一起抽大麻，整個草坪一帶都會「菸」霧繚繞。

布里德發出呼籲，要求民眾留在家中慶祝大麻節，不要前往金門公園。同時公園管理執法部門（ranger）、舊金山警局警員也會在現場巡邏，同時Hippie Hill一帶也會架起圍欄，避免民眾集會，阻止民眾進入。據悉警方會在現場，如果看到有民眾聚集，或者兜售非法大麻的攤販，都會前往驅散要求離開，不服從者將會被開出罰單。交通警察 也會對於附近違規的停車發出罰單。

衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）也說，舉辦420這樣的大型活動，會拖慢舊金山的重啟速度。他表示，美國其他地區的疫情數字和歐洲的疫情情況都並不樂觀，其中原因就是因為變種的病毒加快了傳播的速度，因此舊金山不能夠掉以輕心。

想要在家參與大麻節慶祝的民眾，可以瀏覽網站了解詳情：https://www.420hippiehill.com/。