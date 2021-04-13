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庫比蒂諾-台中友誼城市協會 線上談防疫

記者李榮／庫比蒂諾報導
庫比蒂諾－台中友誼城市協會舉辦線上交流活動，分享談論庫比蒂諾市政府對新冠疫情的控制。（記者李榮／翻攝）
庫比蒂諾－台中友誼城市協會舉辦線上交流活動，分享談論庫比蒂諾市政府對新冠疫情的控制。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎疫情仍未完全過去，庫比蒂諾-台中友誼城市協會舉辦線上交流活動，邀請民選官員、社區領袖以及市府代表等，介紹庫比蒂諾政府對疫情的控制，及學校重啟後的相關事項。

舊金山台北文化辦事處副處長李盈興、僑教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、庫比蒂諾－台中友誼城市協會會長胡威妮、顧問李萍萍、庫比蒂諾市議員魏虹、學區委員梁沈詩薇（Sylvia Leong）、學區副總監萊納（Allison Liner）、庫比蒂諾市經理馮德莉（Deborah Feng），庫比蒂諾商會代表金士頓（Rick Kitson）以及聖縣警局警官等多人都上線參加。

馮德莉指出，疫情剛開始時，社區獻出愛心捐贈口罩與防疫設備，幫助第一線的工作人員。因為疫情的影響，很多活動一度暫停，但現在慢慢走向重開，戶外運動等活動也逐漸回復往常，送餐活動亦在持續。依照州府的規畫，加州可能在6月15日就全面重啟，雖然目前還不知道細節，但會持續掌握，也希望民眾留意市府發布的訊息。

很多民眾與家長都很關心學區的情況。梁沈詩薇與萊納指出，疫情影響廣泛，政府的規定也有多次改變，學區必須要將訊息傳遞給學生與家長，保證大家的健康。庫比蒂諾學校的開放情況，必須遵守縣府的規定，是疫情的層級而定。過去一年來，學區為學生提供了食物，並且改為網課，同時也提供上網設備等，並且替教師提供訓練的機會，幫助網路課程更為順利。秋季時也準備好回學校正常上課。

李盈興感謝庫比蒂諾－台中友誼城市之間長期的互動。他也提及台灣在防疫方面的成果，並表達台灣會持續展現回饋、幫助各地的精神。

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