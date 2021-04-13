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「隱士畫家」侯寧 亞洲藝術中心辦展覽

記者李榮／聖他克拉拉市報導
侯寧（右六）分享他的油畫創作。（記者李榮／攝影）
侯寧（右六）分享他的油畫創作。（記者李榮／攝影）

知名油畫家侯寧，30多年來住在沙加緬度一帶的歷史小鎮樂居（Locke），潛心藝術。侯寧近來在硅谷亞洲藝術中心舉辦畫展，也到繁花盛開的Filoli花園尋找靈感，現場創作，並分享創作心得。

「加州陽光是偏紫的。」研究油畫多年的侯寧指出，光與顏色都是油畫重要的元素，也能區分作品的層次。侯寧並帶著藝術愛好者在花園現場，以三小時的時間完成一幅紫色鳶尾花油畫。有人問他，是否是多年來第一次到該花園，他回：「對我來說，哪裡都是美的。」侯寧還指出，自己畫的雖然是油畫，但是運筆方式跟西方大師們不同，他的運筆常常是75度到90度的，「這是我從中國書法裡得到的啟發，也就是書法的中鋒，每一筆有不同的色彩，且是立體的。」

他表示，這次在硅谷亞洲藝術中心的「侯寧：2020」畫展，將展至5月1日，展出在疫情期間創作的30幅油畫作品，而這也是自己硅谷亞洲藝術中心第五次的個展。前四次個展主題分別是「獨行」、「樂居」、「西體中用」和「春回大地」。

在樂居鎮住了30多年的侯寧，被藝文界人士稱為「隱士畫家」，硅谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，2020是艱難的，但侯寧仍堅守在樂居小鎮，「踽踽獨行，西畫為體，中學為用，完成了50幅作品」。此次展覽精選的30幅，有爛漫春花，豐碩秋實，廣袤田野，還有壯美大峽谷，明暗交替，冷暖更迭，有代表性地展示了這一年來的創作歷程，「在灰蒙蒙的年代，我們尤其需要侯寧，需要他的眼和他的手來幫我們治癒，需要他的熱情和堅持來幫我們重拾前行的信心和勇氣。」

在硅谷亞洲藝術中心現場觀看侯寧創作的王穎盈說：「看他手握15支畫筆，如同指揮一場戰役，一點一點攻占畫布，直至將整個春天鋪滿」。硅谷亞洲藝術中心副館長徐心如指出，2020年疫情席捲各地，也讓人們深切感到對死神的恐懼，「敏感的藝術家們會留下別樣的作品，讓今人和後人警醒。」

侯寧畫展免費入場、免費停車。周二至周六11時至4時30分開放。地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。 (408)248-2698。

畫展 疫情 書法

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