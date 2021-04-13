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「抗體藥」注入立即免疫 雷傑納隆：更能根除病毒

第4波疫情反撲？ 專家：加州群體免疫增加 有望倖免

編譯組／綜合報導
CDC指出，目前新確診人數以佛州及密西根州，染患變種病毒最嚴重，尤其是年輕人。圖為佛州邁阿密市成為春假年輕人朝聖地，市內鬧區多是未戴口罩年輕人。(路透)
CDC指出，目前新確診人數以佛州及密西根州，染患變種病毒最嚴重，尤其是年輕人。圖為佛州邁阿密市成為春假年輕人朝聖地，市內鬧區多是未戴口罩年輕人。(路透)

隨著新冠肺炎在全國住院率攀升，美國中西部、新英格蘭和紐約地區春季病例大增，外界擔心，過去總比紐約延後幾周新冠大流行的加州，是否會舊事重演，加州能否落實6月15日全啟恢復經濟的目標？

流行病學專家表示，加州變種病毒(California variant)的傳播性和致命性，相對較英國變種病毒(U.K. variant)低； 而較高的免疫率，也可能有助加州達到某種程度群體免疫的目標，因此加州或有機會倖免於第四波疫情反撲。

過去一周內，全國平均每天染疫者，比前一周增加3%，每天住院人數增加7%。相較之下，加州最近七天每日染疫者比率是全美最低州之一，全美疫情最糟的密西根州是加州的12倍。

加州為何情況較好？專家目前找出的原因之一，是英國變種病毒在中西部疫情中占主導地位。

舊金山加大流行病學家George Rutherford近期在校園論壇上說，中西部激增的重要因素是英國變種病毒，該病毒占明尼蘇達州病例的七成，這迫使該州制定大規模疫情應變計畫。

好消息是，目前紐約、新澤西、羅德島和康州疫情，似乎開始來到拐點。而在加州，Rutherford說，英國變種病毒占加州疫情的四成，且並沒有帶動整個流行升高。此情況的部分原因是，加州變種病毒主導英國變種，在已進行基因組累積測序的病毒樣本中，加州已鑑定超過1萬2000例加州變種，也稱西海岸變種（B.1.427/B.1.429），英國為980（B.1.1.7）。

加州變種比一般新冠肺炎病毒株傳播率高20%，英國變種病毒高50%，且可能導致重症。

部分專家認為，英國變種病毒會「反攻」加州病毒，但Rutherford卻認為加州變種病毒，可能會以某種方式令英國變種病毒陷入困境。

加州秋冬復發的疫情，導致許多低收入西裔社區以情嚴重，大量倖存者得已抵抗新一波疫情。

官方估計，洛縣自疫情流行以來，約38%居民染疫。Rutherford認為，洛杉磯南部地區，如南洛杉磯和播佑岡（Boyle Heights），半數居民已曾感染。他指出，至6月15日，加州可能會達到某種群體免疫的目標。

密西根州長惠特莫（Gretchen Whitmer）至今拒絕強加新的強制措施，應對近期的疫情攀升。日前他呼籲民眾自願性暫停為期兩周的室內用餐、青少年體育活動和線下高中課程，但並非強制。

Rutherford認為，可能推遲加州疫情結束的問題，包括在加州引入的新變種病毒，或人們不信任疫苗。專家強調，美國批准的疫苗已證明有效與安全，南非和巴西變種病毒，對疫苗有較高的抗藥性風險，但這些變種並未在美國出現過多。

加州 變種病毒 疫情

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