語言障礙、網站翻譯有誤 亞裔疫苗接種難處多

亞健社推出新網站收集亞裔居民尋求接種疫苗時遇到難題的故事。（Getty Images）

灣區一個聯盟表示，隨著加州 和全美即將全面開放居民接種新冠疫苗 ，但因為網站或口頭上的翻譯錯誤，英語能力有限的亞裔 居民難以獲得接種機會的例子層出不窮。

屋崙的亞健社（Asian Health Services）為了評估和強調這個問題，他們正在收集亞裔居民在尋求接種疫苗時遇到難題的故事，故事將公開在12日推出的新網站AsianAmVoices.org上。以下為部分例子：

— 康曲柯士達縣一對只會說越語的夫婦因為不懂英語，不了解如何或到何處接種疫苗，拖了數周才終於接種；

— 亞健社成員檢視了加州MyTurn疫苗網站的訊息，發現越語的翻譯錯誤百出，讀者難以理解；

— 屋崙體育場（Oakland Coliseum）大型接種站承諾提供西班牙語以外的語言翻譯服務，但亞健社成員等了半小時都等不到中文、越語或韓語的口譯員，只好放棄。

亞健社行政長郭書（Thu Quach，音譯）說：「鑑於今年反亞裔仇恨犯罪激增，我們認為有必要記錄這些故事，並讓它們廣為人知。」

郭書指出，美國民權法規定，聯邦資助的計畫必須為不會說英語的民眾提供有實質意義的語言協助。她表示，推出AsianAmVoices的目的在於收集「沒有提供實質意義語言協助的數據」，以便了解這個問題的嚴重程度。AsianAmVoices網站說：「請讓我們知道，您或您認識的人是否因為語言問題在接種疫苗時遇到困難。」

這個網站提供英語以外十種語言的報告表格，包括孟加拉語、緬甸語、中文、高棉語、韓語、蒙文、尼泊爾語、泰加祿語和越語。網站推出首日提供了九則故事，五則發生在灣區，兩則在紐約，一則在華盛頓州，一則在休士頓。

郭書指出，她在加州MyTurn網站上發現許多越語翻譯錯誤，看起來像是用Google翻譯應用程式翻譯的。她說：「我們對MyTurn內容缺乏品管感到失望，我們已經向MyTurn指出這個問題。」

不過，加州衛生廳疫苗計畫發言人伍德勇（Darrel Ng）表示，MyTurn網站並未使用Google翻譯，他會聯絡亞健社詢問哪些部分有誤。伍德勇強調，為了確保語言不會成為民眾接種疫苗的障礙，他們提供了200種語言的翻譯服務，MyTurn網站也提供了11種語言的內容。