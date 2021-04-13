灣區疫期房價照漲 舊金山不升反降

灣區主要城市疫情期間房價照漲，舊金山除外。(圖取自網路)

疫情期間，灣區 大部分地區房價 照漲，只有舊金山 除外。根據「紀事報」對Zillow數據分析，2020年2月至2021年2月期間，舊金山幾乎每個郵遞區號房價都下降，但鄰近城市與郊區房價都在飆漲。

舊金山平均房價自146萬元降至142萬元，成為灣區主要城市中，唯一在疫情期間前12個月房價下跌的城市。灣區其他城市房價增長超過8.8%，部分地區例如聖荷西、納帕，房價漲幅更大，分別上漲14%、13.6%。若放大檢視這些地區，可以見到數個郵遞區號漲幅更超過城市水平，聖荷西有3個郵遞區號房價漲幅超過16%，納帕郊區郵遞區號94559漲幅超過20%。

另一方面，舊金山僅有兩個郵遞區號房價出現正增長，分別是Outer Mission/Excelsior地區郵遞區號94112，增長不到2%、日落區(Sunset District)郵遞區號94122房價幾乎持平，只有上漲0.7%。馬林與Cow Hollow地區郵遞區號94123房價，跌近10%至235萬元。舊金山金融區(Financial District)一小部分地區的郵遞區號94104房價，則下跌12%，平均房價從166萬跌至145萬元。

Zillow報告發現，全美城市房地產價值增值情況與郊區大致相似，城市地區成長8.8%、郊區上漲8.7%。加州房價直線上揚，中價位房屋比去年上漲11%至63萬5000元，達到歷史新高，儘管失業率上升。根據「加州公共政策研究所」，富裕居民需求與多年來供不應求的房屋市場，推動了房價上漲。

灣區9個縣城市郵遞區號房價平均上漲4.7%，郊區郵遞區號則上漲9.3%。城市房價上漲節奏緩慢幾乎全由舊金山推動，若將城市排除在外，灣區其他郊區郵遞區號房價成長8.5%，幾乎與全國房價上漲平均水平相同。此外，分析也發現，整個灣區房價較便宜郵遞區號的房價漲幅，大於較昂貴地區房屋。然而，這個趨勢在鄉村地區則相反，可負擔鄉村郵遞區號房屋的房價增長幅度，小於較富裕地區。

聖馬刁郵遞區號95046中價位房價增長22%、自108萬漲至130萬；納帕縣富裕小鎮卡利斯多加(Calistoga)郵遞區號94515房價自88萬8000元漲至107萬元。相對可負擔地區的里約維斯塔(Rio Vista)郵遞區號94571房價，自38萬5000元增至41萬7000元，僅成長8.4%。成因可能是離開城市的舊金山居民認為，富裕郊區更有高生活品質吸引力，而平均房價仍遠低於舊金山。