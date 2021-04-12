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1張圖：全美已施打1.87億劑疫苗 逾2成完成接種

加州東灣三谷華人家門口遭劫匪拿槍指頭 警逮3匪

開放接種…舊金山診所疫苗短缺 數千人失望而歸

編譯組╱灣區11日電
舊金山疫苗供不應求，令民眾失望而歸。(本報檔案照)
舊金山疫苗供不應求，令民眾失望而歸。(本報檔案照)

加州從4月15日起，16歲以上民眾均可接種新冠疫苗舊金山有些醫院提早為這些民眾接種服務，可是沒想到一下子出現好幾千人，發生供不應求狀況。

10日一大早，數千民眾在查克伯格舊金山綜合醫院 (Zuckerberg San Francisco Hospital) 前大排長龍，結果許多人失望而歸。

舊金山一些醫院提前替住在八個郵遞區號的16歲以上民眾接種疫苗。沒想到前來民眾數量如此驚人。舊金山公共衛生官員戴伊醫師 (Dr. Lukejohn Day) 稱，10日上午前往醫院接種疫苗民眾高達6000人，可是他們只有準備2000劑疫苗。結果約有4000民眾失望而歸。戴伊醫師表示，無法替所有前來醫院的民眾接種疫苗，他深感抱歉。

灣區中半島地區，臉書公司與雷芬伍德家庭健康中心 (the Ravenswood Family Health Center) 合作，替臉書蒙洛公園園區附近一些弱勢社區，其中包括東巴洛阿圖或貝拉海芬 (Belle Haven) 等地民眾接種疫苗。

貝拉海芬行動代表泰勒 (Cicilia Taylor) 說，中半島地區52%的新冠肺炎病例都出現在這些社區，新冠疫苗效果極佳，他們也準備隨時服務民眾。

疫苗 舊金山 臉書

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