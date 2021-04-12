開放接種…舊金山診所疫苗短缺 數千人失望而歸

舊金山疫苗供不應求，令民眾失望而歸。(本報檔案照)

加州從4月15日起，16歲以上民眾均可接種新冠疫苗 ，舊金山 有些醫院提早為這些民眾接種服務，可是沒想到一下子出現好幾千人，發生供不應求狀況。

10日一大早，數千民眾在查克伯格舊金山綜合醫院 (Zuckerberg San Francisco Hospital) 前大排長龍，結果許多人失望而歸。

舊金山一些醫院提前替住在八個郵遞區號的16歲以上民眾接種疫苗。沒想到前來民眾數量如此驚人。舊金山公共衛生官員戴伊醫師 (Dr. Lukejohn Day) 稱，10日上午前往醫院接種疫苗民眾高達6000人，可是他們只有準備2000劑疫苗。結果約有4000民眾失望而歸。戴伊醫師表示，無法替所有前來醫院的民眾接種疫苗，他深感抱歉。

灣區中半島地區，臉書 公司與雷芬伍德家庭健康中心 (the Ravenswood Family Health Center) 合作，替臉書蒙洛公園園區附近一些弱勢社區，其中包括東巴洛阿圖或貝拉海芬 (Belle Haven) 等地民眾接種疫苗。

貝拉海芬行動代表泰勒 (Cicilia Taylor) 說，中半島地區52%的新冠肺炎病例都出現在這些社區，新冠疫苗效果極佳，他們也準備隨時服務民眾。