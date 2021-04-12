「改善亞裔醫療環境」 林彥峯創辦史丹福亞洲健康中心

林教授談亞洲健康研究教育中心與亞裔社區面臨到的健康挑戰。（視訊採訪截圖）

4月5日-11日是2021年度的公共衛生周，史丹福亞洲健康研究教育 中心（Center for Asian Health Research and Education）的創辦者兼負責人林彥峯(Bryant Lin)接受本報採訪時，談到了亞洲健康研究教育中心成立的目的、面臨的挑戰等，該中心的網站上日前增加了中文頁面。

林彥峯表示，占全美總人口數超過6%的亞裔 ，卻占國家衛生研究院（NIH）研究經費的1%都不到。根據2019年學術研究報告顯示，從1992年到2018年間，NIH資助了529項設計到亞裔的研究計畫，僅占總體研究資金的0.17%。與其他有色人種社區一樣，亞裔社區是一個複雜且多元的群體，比如說1/3的南亞人口在65歲前會死於心臟方面的疾病，25%的東亞人口死於癌症，1/3的東南亞人口死非傳染性疾病。

同時，由於亞裔全體內部也存在著不同的飲食與文化習慣，因此造成需要進行更多的不同且更加細緻的研究。而美國 目前的許多醫學研究，仍然是以白人，非裔以及其他族裔進行分類。因而，造成了許多藥物的研發對於亞裔群體的關注不夠。

林彥峯說，亞裔群體同時也是美國各族裔間族群內部貧富差距最大的。對於許多第一代的亞裔移民，在美國的醫療體系裡面仍然面臨到語言文化的障礙。由此也深刻的影響了亞裔群體的醫療照護體驗。亞洲健康中心希望能夠與亞裔社區的領袖們一起合作，為社會經濟弱勢的灣區亞裔民眾提供更好的醫療照護資源等。社區領袖可以通過發送電子郵件到[email protected]與亞洲健康中心商討展開合作。

同樣地，在醫療系統內部，亞裔也是受到了不成比例的影響。根據全美護士工會(National Nurses United)報告，菲裔護士占美國新冠死亡護士總數的31.5%。根據加州護士工會(California Nurses Association)的數據，占護士總數約20%的菲裔護士占因新冠死亡人數的70%。許多菲裔護士都在急診跟重症監護室工作，因而更易受到新冠病毒的感染。

史丹福亞洲健康研究教育中心的關注點，是佔全球總人口近六成的亞洲人。（網站截圖）

林彥峯表示，作為華裔醫學研究人員，自己跟廣大的亞裔一樣同樣憤怒於針對亞裔的仇恨犯罪。一份由他及其團隊調查統計的學術論文顯示，在亞裔群體內部細分顯示，東亞（華裔，日裔，韓裔等）與東南亞（越裔，菲裔）人口因新冠遭受到身體襲擊的比例比白人群體高出540%。

他說，史丹福亞洲健康研究中心並不僅僅是專注在美國的亞裔，同時也致力於提升占全球人口60%的亞洲人的健康水準的提升。在過去這些年中，中心同時展開多長國際學術論壇。培養了超過100位學生，批准了超過20項種子研究計畫等。更多關於史丹福亞洲健康教育中心的信息可登錄https://med.stanford.edu/care/_.html獲取。