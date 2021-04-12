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金山市大財政吃緊 「移民英文課」被砍 民眾上街示威

記者李晗 / 舊金山報導
為了保留市立大學課程，民眾發起示威。（記者李晗 / 攝影）
為了保留市立大學課程，民眾發起示威。（記者李晗 / 攝影）

雖然已是疫情復甦期間，但是舊金山市立大學（City College SF）的財政狀況依然不理想。在當前財政吃緊的條件下，大量課程將被砍，其中就包括許多華裔移民依賴的移民英文課（ESL）。

據悉市立大學的校董會已經通過的表決，將會裁剪大量全職的教職人員。其中，移民英文課的全職教師被裁的最多，達19人。如果算上兼職的移民英文課的教師，那麼人數將會達到50人以上。

4月11日周日，反對裁員和減少課程的學生和民眾在舊金山街頭發起示威遊行。他們從灣區捷運站Mission 24th集會出發至米慎區高中。不少人都舉著反對裁員和縮減課程的標語，高叫口號。

為了保留市立大學課程，民眾發起示威。（記者李晗 / 攝影）
為了保留市立大學課程，民眾發起示威。（記者李晗 / 攝影）

他們呼籲使用州政府提供給市立大學的疫情救助金資金，重建學校；保留非裔學術研究課程；保留全國唯一的菲律賓裔研究課，保留國際上最早的性少數（LGBTQ+）課程；確保社區安全，不要削減移民英文課、DSPS（殘障人士的課程和服務），以及如SURVIVE（生存技巧培訓）等課程等。同時，他們也呼籲開展少數族裔的研究，包括亞裔美國人研究（Asian American Studies）課程。

不少華裔新移民，都會去舊金山市立大學修讀專供移民的英文課，也就是ESL，來提高英文水平。有關移民英文課被砍的說法一直都有見諸報端。在市立大學，課程分為有學分的和沒有學分的。許多移民去學英文，都不修學分。對於要修讀大學、較偏學術型的課程的學生而言，他們則是會修一些有學分、可以轉入四年制大學、被認可的課程。

雖然校董會已經通過了裁切預算的決議，但是具體的裁員規定將會在5月時才正式出爐。據悉資歷較淺的教職員將會首先被裁。

移民 舊金山 裁員

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