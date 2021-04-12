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舊金山居民「免下車簽字」罷免學區官員 數百人響應

記者李晗 / 舊金山報導
自駕前來簽字的民眾排隊。（受訪者提供）
自駕前來簽字的民眾排隊。（受訪者提供）

舊金山聯合學區的爭議，已經演變成為罷免行動。4月11日周日，罷免學區官員的一方舉行活動，召集居民「自駕免下車」（drive-through）來參與罷免選舉的選民簽字。

月初時罷免聯合學區三位教育委員的競選，獲得選務處的許可，正式進入徵集選民簽字的步驟。因為連串爭議，教委會主席盧佩思（Gabriela Lopez）、高勵思（Alison Collins）和莫力加（Faauuga Moliga）三人正在面臨被罷免的危機。

當天的活動在日落區南面的洛威爾高中（Lowell High）舉行。活動召集者殷嘉立（Joel Engardio）表示，這是罷免運動以來第一次比較大的活動。他說當天開車前來的人數很多，幾乎一直都車輛在排隊。有的車裡面還坐滿了人，全部都簽了字。

整一個簽名活動大約是三小時，殷嘉立預計有數百人都來了簽字，其中不少是亞裔的家長。當天有大約20個義工在現場，大家都穿著罷免學區官員的制服。

現場有20多位義工。（受訪者提供）
現場有20多位義工。（受訪者提供）
自駕前來簽字的民眾排隊。（受訪者提供）
自駕前來簽字的民眾排隊。（受訪者提供）

華裔的義工袁津瑋表示，自己支持罷免，不光是因為自己是學生家長，主要是學區這一年來太「離譜」了。他指出，學區許多的決策充滿爭議，沒有聆聽家長的意見，更加沒有關注到學生教育本身的提高。當天的活動上，他說自己幫助了大約40個選民簽字。一共20多位義工，因此他預計簽字的選民有數百人。

罷免選舉的門檻是5萬多個選民簽字。

舊金山聯合學區近來持續成為全美頭條。引起爭議最大的當屬更改校名風波一事，摘除華盛頓、林肯等許多前總統命名的學校名字。此外，洛威爾高中招生制度改革的事情也引起全國關注。疫情已經一年多，學校重啟、學生返校的事情進度遲緩，讓不少家長憤怒，因此發起了這個罷免行動。

學區 舊金山 教育

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