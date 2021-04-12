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傑人會美國總會新舊會長交接 王婉君卸任 桑繼偉接棒

記者李榮／灣區報導
世界總會長張琇雅（左下）監交卸任會長王婉君（右下）與接任的會長桑繼偉（右上）。（記者李榮／翻攝）
世界總會長張琇雅（左下）監交卸任會長王婉君（右下）與接任的會長桑繼偉（右上）。（記者李榮／翻攝）

成立27年的國際傑人會美國總會日昨晚間舉辦交接典禮，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，改為線上舉行。國際傑人會在世界各地的分會都上線參加，來自中國上海、澳門、台灣、加拿大，以及美國紐澤西州、邁阿密、拉斯維加斯、洛杉磯和北加州三個分會成員，總共有50多人上線參加。僑務顧問、美國總會長王婉君今年卸任，由前羅省分會長桑繼偉接任的2021美國總會長。

包括金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅，國際傑人會世界總會長張琇雅，和副會長吳毓苹等人，都上線致意。

即將卸任的美國總會長王婉君表示，國際傑人會是一個最溫暖的大家庭，2008年她帶美國高初中學區總監、學區委員和老師們回台考察時，就受到台北分會熱情的招待。國際傑人會世界總會成立超過半世紀，分會遍布五大洲，會員們謹守傑人宗旨：「奉獻熱忱與愛心，培養傑出人才」，持續在社區服務。

她表示，國際傑人會美國總會過去一年來，除了參與許多疫情公益活動之外，還在線上舉辦傑人會歷史系列講座，讓會員充分了解國際傑人會世界總會與美國總會的過去與未來，讓大家溫故知新，也期待未來能更進一步回饋社會。

接任的2021美國總會長是前幾任的羅省分會長桑繼偉。新舊任會長在世界總會長張琇雅的祝福下順利交接完畢。

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