沙加緬度餐飲業復甦 餐館急招工

餐飲業逐步復甦，餐廳也漸漸忙碌了起來。（電視新聞截圖）

隨著疫苗 接種活動逐步擴大，疫情 開始逐步好轉，相關的商業限制也逐步鬆綁。在州府沙加緬度，餐飲業也開始復甦，餐館也急著招工，擴大經營。

根據「全國獨立企業聯合會」（National Federation of Independent Business）的最新工作報告顯示，有42％的雇主在招工的時候遇到困難。在沙加緬度，許多的餐館老闆親身經歷了這些困難。

澤田時子（Tokiko Sawada）是一家餐廳Binchoyoki的合夥人。目前餐廳僅僅只是做外賣生意，但她計畫重新開始提供室內用餐服務，這也是自疫情大流行開始之後，第一次在餐廳裡準備開始堂食用餐服務。

澤田時子說，餐廳需要雇用更多的服務生，更多的廚師，更多的幫工等。「以前將廣告放在craigslist（招聘網站）上，你就放上廣告，一天之內就會收到20份申請。」但是現在，數量則大幅度減少。她說，現在一周內會看到五份申請左右，或更少。

「招工和人手不僅僅是一個問題。如果我們沒有足夠的人手，我們將無法重新營業。」澤田說。

同樣位於沙加緬度Sam’s Hof Brau餐廳，也面臨著類似的問題。餐廳的東主日前在臉書 （Facebook）上發佈了一個帖子，通知所有的食客，餐廳可能要在一周內關閉兩天，除非能夠找到更多的員工人手。

餐廳的運營總監施樂辛格（Mickey Schlesinger）表示，現在的人手，沒有在疫情之前的那樣的水平，而且現在因為疫情，所以在餐廳的服務方式也要和以前不同。

他說，希望以正確的方式對員工進行培訓，以便能夠按照他們的習慣的方式，繼續為餐廳食客提供服務。「當我們感覺到有足夠的新員工入職，他們受到了適當的培訓等之外，我們將盡快恢復每周七天運營。」

沙加緬度市議員瓜拉（Eric Guerra）表示，如果餐館老闆在這種情況下，可以在Sac Works工作網站發佈工作機會。該網站可以將雇主與合格的求職者聯繫起來。