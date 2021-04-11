中谷士德頓疫苗接種中心 有雙語服務

不說英語的民眾，可以獲得「遠程視頻」（remote video）語言翻譯服務。（電視新聞截圖）

中谷聖荷昆縣（San Joaquin）的士德頓市，啟用了一個最新的大型疫苗 接種中心。

這個位於士德頓體育館（Stockton Arena）接種中心的亮點，包括每周七天開放，而且為那些希望接種疫苗的、但是不說英語的人提供「遠程視頻」（remote video）語言翻譯服務。這個大型中心在4月7日（周三）正式啟用。

中心由Kaiser Permanente負責運作，預計每天可注射5400劑疫苗。該中心的開放時間也是推遲了一段時間。該站點原定於3月30日開放，但由於收到的疫苗劑量少於州府的預期劑量，所以被推遲到現在才開放。

如果沒有健康保險 ，也能夠來接種疫苗。因為由Kaiser Permanente所負責的接種點向所有人開放，而無需考慮健康保險。

如果有想要前往接種的民眾，都必須提前預約。這個大型疫苗接種中心的預約，可通過加州 的MyTurn網站進行預約。每周七天可以預約，但要視疫苗供應情況而定。MyTurn的網址是：https://myturn.ca.gov/ 。

如果不在聖荷昆縣生活或工作，也能夠前往這個士德頓的中心接種。也就是住在周邊縣市的民眾，都可以前往預約。

如果交通不便的民眾，也能夠獲得協助。聖荷昆縣的交通部門（Regional Transit District）與Kaiser Permanente合作，為了前往體育館接種點的民眾提供免費乘車服務。體育館的位置在Route 40附近，是一個站點，想要免費乘車的民眾，必須出示相關的疫苗接種預約證明。在現場也有停車場，可以免費停車。