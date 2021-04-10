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反對SB 82法案聯盟 駁斥斯金納8論點

記者黃少華／舊金山報導
舊金山警方日前在華埠街頭逮捕了一名搶劫犯。（華埠商戶提供）
舊金山警方日前在華埠街頭逮捕了一名搶劫犯。（華埠商戶提供）

平等公義協會、屋崙華埠商會、加州滅罪同盟、加州反毒聯盟9日發出聯合聲明，對州參議會撥款委員會於4月5日擱置SB 82號法案的決定表示歡迎，並且駁斥包括一些亞裔議員在內的州議員論點。

雖然SB 82號法案很有可能徹底夭折，但撥款委員會的議員將在5月下旬前再次審議被擱置的所有法案，作出最終決定。

聲明指出，作為提案人的州參議員斯金納（Nancy Skinner），許多解釋都是錯誤的或誤導性的。聲明中特別澄清了如果法案能獲得通過的八個關鍵點。

1、沒有使用武器或沒有造成嚴重身體傷害（GBI）的搶劫將被視為輕罪。

2、是否被認定為搶劫，要看是否有暴力或恐嚇，而不是看受害者被打多少拳。這項法案沒有考慮性別、年齡和體型的差异，也沒有考慮到心理傷害。

3、許多小偷會成為強盜。雖然2014年加州47號提案鼓勵人們偷竊，但SB 82號法案實際上鼓勵人們搶劫。

4、斯金納提到，紐約州、德州、俄勒岡州、佛羅里達州也通過了類似的法案。但這是錯誤的。因為這四個州實際上有更嚴格的法律。也就是說，如果搶劫涉、使用武器或造成嚴重身體傷害，就造成加重重罪，而不僅僅是重罪。這和斯金納描述的方向正好相反。

5、斯金納的論點是，襲擊者在沒有武器的情況下襲擊受害人後，可以僅僅被控小偷小摸，無法被指控重罪，威懾效果顯著降低。

6、斯金納另一個論點是，如果一個搶劫犯撞上了一個零售店的警衛，他就被指控犯有重罪，這是不公平的。聲明指出，斯金納是錯的，因為正是這種力量或恐懼使他犯下了重罪。

7、為了安撫零售商，SB 82號法案聲明有組織的零售點盜竊仍將是搶劫。然而，這並不能防止小偷獨自作案。以這種罪行來定罪小偷也很難。

8、斯金納等人總是以降低監獄成本為藉口，像打破記錄一樣，將其合法化。然而，每個國家都需要一個適當的強化制度來維護法律和秩序。任何負責任政府的首要任務是保護公民。在加州居民需要更多保護的時候，SB 82號法案走上了反對的方向，必須被拒絕。

截至發稿，本報未能獲得斯金納的回應。

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