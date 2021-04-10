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金山遊民局 迎來亞裔女局長麥斯帕登

記者李晗 / 舊金山報導
印度裔的麥斯帕登出任舊金山遊民局局長。（本報檔案照片）
印度裔的麥斯帕登出任舊金山遊民局局長。（本報檔案照片）

本周舊金山市長宣布最新任命，主管遊民問題的「遊民與支持性住房局」（HSH，簡稱遊民局）將迎來一位新任亞裔女局長。

舊金山遊民問題持續，成為市政廳內、市民心中的沉重話題。同時疫情漸漸好轉，在經濟重啟的過程中，如何處理全市遊民問題，也將成為政界的熱議焦點。

市長布里德（London Breed）宣佈，將委任印度裔的麥斯帕登（Shireen McSpadden）出任新一任的遊民局局長，主管遊民收容住房、遊民服務等相關政策，掌管過億的部門預算。遊民局此前一直人事變動不斷，現在終於將迎來新的正式局長。

舊金山政界對於麥斯帕登並不陌生。她是現任市府殘疾與老齡服務局（Department of Disability and Aging Services）局長。局方每年服務的長者、殘障人士、退伍軍人等弱勢群體的人數達到7萬人。

麥斯帕登表示，很榮幸獲得這個任命，對於未來的工作也表示激動。她形容對於遊民的問題非常重要和複雜，也是舊金山在疫情復甦之後的一個關鍵議題。市長布里德也在聲明中盛讚麥斯帕登的能力，尤其體現在她在殘疾與老齡服務局擔任局長時，對於弱勢群體的幫助。

遊民局屬於市府架構內非常重要的部門，因為直接涉及全市的遊民政策實施。麥斯帕登的上任，也將成為現在市府內少有的亞太裔局級官員。此前布里德委任了朱嘉文成為舊金山市府行政官，統領全市市數十個局級部門，成為舊金山非民選類別的最高官員。

此外的亞太裔局級官員還有「兒童、青年、家庭服務局」（Department of Children, Youth, and their Families）局長史瑞慶（Maria Su），以及韓美混血的舊金山圖書館館長玄柏高（Michael Lambert）。

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