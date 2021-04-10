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疫情拖慢進度 舊金山罪案庭審停滯

記者李晗 / 舊金山報導
博徹思解釋當前法庭庭審排期停滯。（本報檔案照片）
博徹思解釋當前法庭庭審排期停滯。（本報檔案照片）

舊金山的許多罪案都已經在等候庭審，但是因為疫情，這些庭審的排期都停滯不前。

舊金山的地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）日前在中文媒體的圓桌會議上表示，舊金山本身的罪案庭審進度就比其他的縣要慢。因為疫情爆發，就更加難加快進度。他也強調，自己沒有辦法控制法庭的進度，許多決定都還是法院方自主。

像是2020年5月發生在舊金山肖化區（Portola）的華裔青年Kelvin Chew遭遇劫殺一案，嫌犯已經被捕，且地檢官辦公室已經起訴謀殺罪名。案件本身要在上個月就進入庭審，但是一直延遲。預計本月的庭審排期也會繼續延後。

早前Kelvin Chew的母親Monica Chew接受英文電視台採訪，在鏡頭前痛哭流涕追憶兒子，讓這個案件再次引起公眾關注。

博徹思評論本案時表示，被捕的兩名嫌犯中，一人是涉及開槍的嫌犯，另一人則是司機。兩人都被控謀殺罪，但是博徹思預計二人定罪的結果會不同。

至於排期問題，他說高等法院現在只是預留了少數的房間用作庭審，因此進度很慢。而且過去一年，有陪審團的庭審案件，大約只是平時進度的十分之一。

同時他也提供數據，稱自己在2020年上任地檢長的時候，辦公室手頭上就有大約5200個重罪的案件，其中有20%的案件已經是有兩年歷史以上的案子。他指出，一般而言在地檢官辦公室接手案件到結案，前後時間大約是100天左右。現在因為種種原因，前後的時間大約被拉長到了要差不多300天。

博徹思說，知道這個情況令人沮喪，不僅僅是對於社區、受害者家人而言不公平，而且被起訴罪名的嫌犯也有權利要求加快審訊。

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