庫比蒂諾-台中友誼城 4月10日線上聊防疫

庫比蒂諾-台中友誼城市4月10日舉行線上活動。（庫比蒂諾-台中友誼城市提供）

庫比蒂諾-台中友誼城市將於10日下午3時舉辦線上活動，談論庫比蒂諾市政府對新冠疫情 的控制。以及在新冠疫情減緩至逐步開放之後，學校商家以及商戶應該注意的事項。

庫比蒂諾市議員魏虹將邀請庫比蒂諾學區 副督學林納（Allison Liner）、學區委員梁沈詩薇（Sylvia Leong）、庫比蒂諾城市經理馮德莉（Debra Feng） 、聖他克拉拉縣警局西谷分局警佐瓦倫瑞拉（Lt. Neil Valenzuela），以及庫比蒂諾商會代表基森（Rick Kitson）等，就庫比蒂諾市的相關議題與民眾交流。

民眾可登錄 https://forms.gle/2dcwEv4qdec2fZDE9參與此次活動。此外庫比蒂諾-台中友誼城市還將提供防疫包做為抽獎獎品。

此外此次線上活動還將有問答環節。歡迎民眾直接通過電子郵件（[email protected]）送信給魏虹。活動嘉賓將會就現場回應民眾關切問題。

另外舊金山灣區台灣 商會宣布，將邀請中華民國僑務委員會副委員長徐佳青於10日晚間7時，透過視訊談「疫情下的經貿交流發展」，同時也介紹僑委會如何服務海外商會與僑團。徐佳青當日將在線上回答問題，透過網路與僑胞面對面。