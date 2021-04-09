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美新冠死亡首例恐非聖荷西婦人 衛生官員：可能更早

編譯組／綜合8日電
CDC調查美國新冠死亡首例，尚無定論。(取自CDC官網)
CDC調查美國新冠死亡首例，尚無定論。(取自CDC官網)

近一年來，2020年2月6日聖荷西女子多德（Patricia Dowd）的死亡一直被認為是美國首例冠狀病毒死亡事件。在她神秘死亡兩個多月後，檢測結果顯示，這位原本健康的57歲半導體公司審計師死亡時，已感染了冠狀病毒。

但最近幾周，加州公共衛生部和美國疾病控制預防中心網站上的死亡記錄似乎顯示，COVID-19被列為2020年1月頭幾天的多重死亡原因。衛生官員承認，第一例COVID-19死亡日期可能比知道的更早。

「如果2020年1月的這些死亡事件真的發生在美國，事情就非同尋常了，」柏克萊加大舊金山分校聯合醫學項目的傳染病和疫苗學名譽教授斯瓦茨伯格（John Swartzberg）說。「這將極大地改變我們對疫情是怎樣開始的理解方式。」

上周晚些時候，新的可能因新冠致死的病例，在分析數據時被首次發現，其細節讓加州公共衛生官員大吃一驚。雖然加州此後從其公共網站上刪除了2020年1月的死亡人數，並歸咎於數據錯誤，但美國疾控和預防中心（CDC）仍在調查2020年頭幾周在全國範圍內發生的至少五起死亡事件。

學家們表示，幾乎可以肯定地說，病毒在世界目前所記錄的首次發現之前，就已經開始了它的致命之旅。

最近的研究發現，有證據表明病毒早已在這裡存在。CDC對美國紅十字會在2019年12月13日至2020年1月17日期間收集的，包括加州在內的九個州的7000多份血液樣本進行了冠狀病毒抗體檢測，發現都有COVID-19的跡象。

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