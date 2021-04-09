坍方修復進度超前 大索爾1號公路4．30重新開放

大索爾1號公路坍方修復工程進程，超前近兩個月。 (電視新聞截圖)

加州 交通廳8日宣布，沿大索爾市的一號公路預計將於4月30日重新開放，因為修復在暴風雨中坍塌的一大塊路面的工作比計畫提前了近兩個月。

這條蜿蜒穿過加州崎嶇的海岸懸崖的風景公路，自1月28日以來一直處於關閉狀態。當時大雨引發山體滑坡，將一大塊路面帶入海中。這次沖刷在風景如畫的行車路線上留下了150呎的缺口。

3月初，工作人員開始用壓實的泥土填平下面的峽谷。加州交通廳表示，由於天氣條件有利，他們預計能夠在填土之上修築新道路的路基，然後在月底前鋪設路面和條紋。

「在經歷了如此嚴重的沖刷之後僅僅三個月，一號公路就能在Rat Creek重新開放，這對居民、休閑者、企業主以及那些通過這個地區運輸貨物的人來說都是個好消息」，加州交通局局長歐彌沙金（ Toks Omishakin）在聲明中說。「加州交通廳一直專註於這段高速公路所需要的應急工作，以提高公路對極端天氣的適應能力，所做的修復工 作將使人們能夠安全出行。」

交通廳表示，重新開放後，工作人員將更換固定路段上方的主要排水系統，以幫助抵禦未來的泥石流、海平面上升和海岸侵蝕。他們還將在整個初夏進行景觀美化和安裝護欄的工作。這項工作估計需要花費1150萬元。