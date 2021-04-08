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羅康納率76議員 致信拜登要求施壓沙烏地

記者陳程威／聖荷西報導
羅康納聯合76名國會眾議員公開要求拜登政府施壓沙烏地，解除針對葉門的封鎖。（本報檔案照）
羅康納聯合76名國會眾議員公開要求拜登政府施壓沙烏地，解除針對葉門的封鎖。（本報檔案照）

代表矽谷的聯邦眾議員，同時也是「國會進步黨團」(CPC)領袖羅康納（Ro Khanna）日昨率領76名議員，聯合呼籲拜登政府公開向沙烏地阿拉伯施壓，要求沙烏地立即單方面且全面解除針對葉門的封鎖。

羅康納等議員在公開信中呼籲自2015年以來，沙烏地對於葉門封鎖，一直是造成葉門人道主義災難的主要因素。由於沙烏地的封鎖，導致葉門的燃料、食品、水、電力和交通運輸等資源陷入嚴重短缺。世界糧食計畫署（World Food Programme）已經證實，數十艘載有35萬噸燃料的商船被禁止進入葉門長達兩個月，許多醫院因缺乏充足的燃料而不得不關閉。

世界糧食計畫署預計，由於沙烏地領導的戰爭和封鎖，在2021年將會有40萬名5歲以下的葉門兒童因嚴重營養不良而死亡。

這些國會議員在聯合公開信中，首先對於拜登政府停止軍事參與沙烏地軍事行動等行動表示肯定。然而他們指出，拜登政府應該在結束葉門戰爭與人道危機的行動上採取更加積極的措施，包括加強對沙烏地政府的施壓等。

「我們要求你們採取更多措施，公開向沙烏地施壓，要求他們立即、單方面、全面地解除針對葉門的封鎖」。對此議員們在公開信中表示，包括保證人道主義和商業物品自由進入葉門，同時委託由聯合國核檢機制（UN Verification and Inspection Mechanism）對此進行監管，必須完全確保進出葉門首都沙那機場的航班暢通，並同時確保商用和民用的交通過境點的永久開放。

國會議員在公開信中呼籲，「有越來越多的孩子，在等待這些問題得到解決的談判機制的過程中，被推向死亡的邊緣。」議員表示，支持用政治方式去全面解決葉門政治危機。包括葉門全國的停火協定，維持葉門當地的貨幣穩定以及維持政府工資的支付等。與此同時，美國要求結束對葉門封鎖的要求，必須獨立於談判機制進行。

拜登 美國 眾議員

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