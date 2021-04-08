柏克萊加大講座 千人線上談「特權」

柏克萊加大舉辦線上講座討論特權及其影響。（記者陳程威／翻攝）

過去十年裡，「檢查你的特權」（Check Your Privilege）這個短語在大眾話語中越來越普遍。7日由柏克萊加大「他者與歸屬中心」（Others & Belong Institute）「揭示特權」的作者，柏克萊學者鮑威爾（John A. Powell）與聖他克拉拉大學教授懷爾德曼（Stephanie M. Wildman）、阿姆斯壯（Margalynne Armstrong）和活動家張亞當（Adam Ryan Chang，音譯），一起探討何謂特權，以及特權是如何與種族主義以及其他形式的結構性壓迫結合在一起。有來自全美各地過千位民眾參與了講座。

張亞當表示，在白人至上的美國 社會結構下，許多少數族裔被迫要放棄自身的文化與特質。他用自身的經歷舉例表明，在他這一輩的亞裔 都取了一個白人名字，像是亞當、埃迪、托尼、珍妮特、蘇珊、邁克爾、克里斯蒂娜等。因而，中文名字等就再也不會出現在正式的官方文件上。他指出，因為取一個白人名字同時意味著更好的就業機會與職業發展前景。

學術研究顯示，當非裔 跟亞裔使用白人化的名字時，他們更容易得到求職的面試邀請與回覆。有25%的非裔求職者會從白人化的簡歷中收到回覆，而在簡歷條件完全相同的情況下，而當保留種族細節的情況下，只有10%的非裔求職者會收到回覆。

同樣對亞裔而言，有21%的求職者在使用白人化簡歷時會接到電話，而只有11.5%的人在保留亞裔族裔細節的情況下收到回覆。張亞當表示，自己在成長過程中，白人繼父會不允許他使用筷子，要求他不再使用自己的母語。

阿姆表示，對特權系統的本質的探索已經從主要在學術界擴展到了一些著名的媒體，如「紐約時報」或「華盛頓郵報」、「大西洋」和「紐約客」等。

她表示，許多著名媒體所述說與反映的並不是真正廣闊的美國社會。包括非裔、西裔的新冠死亡率是白人跟亞裔的兩倍以上。因為許多族裔的不公交織著工作場所的不公。「誰可以在疫情中獲得相應的醫療服務，誰可以在疫情間進行居家辦公等等。」

她同時表示，特權體現在相當一部分人的思維中，包括某些人認為只有他們才有權力決定誰是美國人，誰有權參與民主。「特權的觀念助長了當前試圖讓人們遠離投票站、遠離政府機構，尤其是對跨性別者的歧視」。因此，特權賦予人們控制社會的權利觀點正在現今社會加劇。