疫情「出走潮」 金山不是第1名

灣區不是美國唯一有出走潮的地區。(Getty Images)

疫情 期間，舊金山 經歷一場大型出走潮，許多不用進辦公室的工作者離開昂貴都會區。房地產公司Zillow近來公布首份搬遷者報告(Mover Report)指出，疫情趨動許多房主與租屋者搬遷。灣區並非美國唯一有出走潮地區，在主要都會區中，芝加哥人口出走比例最高，其次是紐約、洛杉磯、聖地牙哥，舊金山排在第五。

哈里斯民調機構(Harris Poll)調查報告也發現，去年有11%美國人搬家，比美國人口普查局2018-19年的紀錄9.8%高。在舊金山疫情期間，公寓空置率上升與租金暴跌，但最近幾個月此景已開始反彈。根據「舊金山紀事報」日前公布報告，根據美國郵政 局自舊金山提交地址變更申請，顯示前15個目的地都在加州，前6個目的地都在灣區。

Zillow則與北美搬家公司Van Lines合作彙整全美各州搬家情況，有更多數據來自外州搬遷而非地區性遷徙。Zillow發言人克瑞莫(Matt Kreamer)表示，報告顯示，沙加緬度是舊金山出走潮民眾的首選。從舊金山搬到外州的最熱門目的地則是西雅圖。排名第二是奧斯汀，第三為波特蘭、第四是鳳凰城、丹佛排在第五位。離開聖荷西的民眾，排名第一的目的地是奧斯汀、其次是丹佛，第三是科羅拉多州圓石市(Boulder)、第四為北卡夏洛特(Charlotte)，第五是阿肯色州費耶特維爾(Fayetteville)。

原本住在洛杉磯和聖地牙哥的民眾，選擇達拉斯-沃斯堡與鳳凰城為首要兩大遷徙目的地，奧斯汀與西雅圖也是熱門搬遷目的地城市。報告也發現，搬進最多人數的大都會地區為鳳凰城，其次是夏洛特、奧斯汀、達拉斯-沃斯堡、佛羅里達薩拉索塔。

Zillow資深經濟學家塔克(Jeff Tucker)表示，疫情加速已於2018、2019年已開始發生的出走潮，特別是自昂貴大城市搬到較便宜地區。橫跨美國南部與西南部的陽光地帶(Sun Belt)可負擔的中型城市，吸引更多民眾搬入，特別是原本住在北方與海岸地區昂貴大城市民眾。疫情催化千禧一代首購族買房，其中有許多人可在任何地方工作。

Zillow搬遷者報告也發現，31%受訪者表示，他們已考慮搬家一年以上的時間、76%受訪者說，情感因素讓他們無法搬離。不過，有大多數受訪搬家民眾(80%)認為，他們的搬家行動相當值得，其中有半數以上受訪者在搬家後感到快樂與安心。