加大系統遭駭 學生個資可能外洩

加州系統遭駭客人侵，教職員和學生的個人資料有被洩漏的風險。（Getty Images）

在上周發生全國性網路攻擊事件後，加州大學(UC)各分校教職員和學生收到通知，建議他們立即採取措施保護個人資料，包括監控信用卡 和身份是否遭人盜用。

加大系統是上周全國性駭客 事件的受害者之一，加大電子郵件用戶已陸續收到要洩漏他們個資 的威脅。

加大緊急事件管理辦公室（Office of Emergency Management）6日發出通告說：「這是一起涉及美國數百家機構的全國性網路攻擊事件，我們是受害者之一。」並指出許多人的社會安全號碼和銀行帳戶資料可能有被洩漏的風險。

這起事件的受害者都是與科技公司Accellion簽約傳送訊息的機構。

加大說：「Accellion是一起國際網路攻擊行動的目標，駭客在Accellion的程式中發現了一個漏洞，透過這個漏洞攻擊了約100個機構。駭客現在正試圖向這些機構和個人勒索金錢，威脅把受害者個資公布在暗網上。我們將與本地、聯邦執法部門以及第三方單位合作調查此事，評估有多少資料已被洩漏，並採取執法行動，限制被盜訊息被公布。」

官員表示，為協助受害者保護身份資料，他們將透過Experian IdentityWorks，提供加大所有分校一年免費的信用卡監控和身份盜竊保護服務。