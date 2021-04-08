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屋崙華翁車停路邊 凌晨疑遭縱火

記者劉先進／屋崙報導
柬埔寨華裔Nhep Chheng的車子凌晨被燒，圖為消防員在滅火。（視頻截圖）
柬埔寨華裔Nhep Chheng的車子凌晨被燒，圖為消防員在滅火。（視頻截圖）

東灣屋崙（Oakland，也譯作奧克蘭）70多歲的柬埔寨華裔Nhep Chheng表示，27日淩晨，他價值3萬3000多元、停在路邊的SUV車被點火燒著。這是他在屋崙居住20年以來，首次碰到類似事件。現在不確定是否為針對亞裔的仇視攻擊事件。但整條街上只有包括他在內的兩個亞裔的兩輛車被燒。

Nhep Chheng的車子停在路邊被燒後，已清理乾淨。現場遺留下一大堆車子被燒後的黑色灰燼。

他說，事發時為3月27日淩晨3時30分，一家人正在睡覺。鄰居忽然看到路邊車著火，趕緊打電話報警，並通知周邊認識的人。Nhep Chheng是被華人房東叫醒的，「房東電話我說，快點起來！去外面看看，好像是你的車子燒著了。」

柬埔寨華裔Nhep Chheng的車子被火燒個精光，損失慘重。（Nhep Chh...
柬埔寨華裔Nhep Chheng的車子被火燒個精光，損失慘重。（Nhep Chheng供圖）

眼睜睜看車子燒光 很絕望

Nhep Chheng慌慌張張爬起來，打開門，車子燒著後的火焰、高溫和濃煙撲面而來，他難以出門。這時，消防員已趕到，正在現場滅火。Nhep Chheng提供的視頻顯示，紅色的火苗吞噬整輛車，濃煙沖天。由於汽車被燒後漏油，還燒到了華人房東停在旁邊的車子。不過，華人房東拒絕接受本報採訪。

Nhep Chheng說，眼睜睜看到車子著火，感覺很絕望，「我做不了任何事情，只能讓車子被燒個精光。」這也是他在屋崙居住20年以來，首次遇到類似的事情。

巧合？被燒的車都是亞裔的

整條街上，剛好只有兩輛亞裔的車輛被燒。Nhep Chheng說，他不知道這是否為針對亞裔的仇視襲擊事件，一切要等調查結果。

Nhep Chheng此前花費3萬3000多元購買這輛豐田SUV車，因為新冠疫情，很少開車外出，只是到雜貨店買點食物等東西。車子僅僅跑了7900哩，幾乎是嶄新的。車子內還加滿油。「沒了車，就像沒了腿，外出很不方便，只能等朋友有空來接送。」保險公司告訴他，目前還沒有決定好如何賠付車輛被燒。

Nhep Chheng此前在屋崙國際機場工作，因為新冠疫情，從去年4月到目前為止，都沒有上班。他希望警方早點破案，但目前警方還沒有更新案件消息。隔壁有鄰居房子，安裝了多個攝像頭，說會聯繫他，也會提供監控錄像給警方，幫忙抓捕嫌犯。但至今還沒有消息。

屋崙消防局說，目前沒有證據證明是非法行為導致的火災。

Nhep Chheng在GoFundMe上有捐款頁面https://bit.ly/3fPpNts，截至7日發稿前，已籌款3萬4124元。

東灣屋崙70多歲的柬埔寨華裔Nhep Chheng表示，27日淩晨，他價值3萬3...
東灣屋崙70多歲的柬埔寨華裔Nhep Chheng表示，27日淩晨，他價值3萬3000多元、停在路邊的SUV車被點火燒著。（記者劉先進 ／攝影）

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