屋崙華埠周邊 猖狂劫匪連6搶 警直升機追捕

圖中畫紅圈的車輛，7日在屋崙搶劫6起，警方一度出動直升機搜捕。（市民供圖）

屋崙 警局和阿拉米達縣警7日表示，有持槍的四到五人搶劫團夥，駕駛無牌車輛在華埠 及周邊區域共搶劫6起，甚至搶了一輛白色SUV車。警方一度出動直升機搜尋車輛。目前，白色被搶劫的車輛已經找到，警方正在全力布控逮捕嫌犯。

搶匪4-5人 無牌藍車被拍到

下午2時許，屋崙警局聯繫人告訴東灣台山同鄉會社安隊，四、五人駕駛一輛無牌豐田藍色車輛，在華埠林肯中心試圖搶劫一女士，幸虧好心人幫忙脫離現場。劫匪車輛後來跑到華埠，準備再次作案。好心人還拍下劫匪車輛照片，提醒華埠居民。社安隊隨即在華埠多個微信 群廣而告之，互相提醒。

屋崙華埠自發義工巡邏隊隊長鄺偉表示，巡邏隊得知消息後，很快在華埠發現了嫌疑車輛。車輛可能準備在Webster街一家奶茶店附近搶劫，看到巡邏隊四處步行，估計最終放棄。改為流竄到其他地方。巡邏隊也將車輛照片發送給阿拉米達縣警，希望警方幫忙抓捕。

已找到被劫白色SUV

近4時許，根據警方的消息，持槍劫匪又搶劫一個路人，搶到一部白色的SUV車。劫匪團夥駕駛兩輛車到處搶劫，總共作案6起，包括在23街搶劫。

華埠多名義工證實，警方甚至出動直升機到處搜尋。到下午5時許，阿拉米達縣警表示，找到了白色被劫持車輛，也鎖定了無牌劫匪車輛。警方正在守株待兔，抓捕嫌犯。

圖為屋崙義工巡邏隊。(本報檔案照)

華埠義工延長巡邏時間

因為有持槍劫匪，自發義工巡邏隊當天決定延長巡邏時間。東灣台山同鄉會主席馬作林表示，綜合各種因素，從8日起，社安隊巡邏時間作適當調整，從原定的上午10時到下午2時巡邏，變為11時到下午2時30分。「考慮到自發義工巡邏隊是下午3時起開始，如果我們下午2點下班，中間會有太多空檔，給了賊人可乘之機，所以改到2時30分結束。 」