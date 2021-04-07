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加州護士工會與聖荷西HCA護士組織 抗議人手不足

記者陳程威／聖荷西報導
HCA地區醫療中心。（記者陳程威/攝影）
HCA地區醫療中心。（記者陳程威/攝影）

加州護士工會(CNA)在6日與聖荷西的HCA地區醫療中心（HCA’s Regional Medical Center）舉行輪班行動，呼籲社會關注護士人手不足。工會認為，護士不足將會導致針對病人的護理的延誤。

聖荷西護士瑪麗（Mary Jean Dimapasoc）表示，不會對護理人員短缺的現象保持沉默。「HCA和區域管理部門有義務去改善目前這種局面。」

急診室護士米歇爾（Michelle Lorang）表示，自從疫情開始的一年多以來，護士們一直在超出自己能力範圍去保護病人。「沒有充足的資源與支持的條件下，這是在將我們自己、病人，以及整個社區都置於危險的境地之中。」

參與示威的護士表示，對於護士的支援不足，包括缺乏足夠的職員與護士助理，導致護士難以應對緊急情況。這會導致病人的治療效果不佳，從而會導致病人的死亡等等。護士們缺乏休息以及進食的時間，缺乏休息的時間，使得護士們經常不得不疲勞工作，因而更加容易導致護理人員出錯。行政部門讓護士們超時工作，卻又不想支付超時加班費。管理層要求招募更多的低於合同價格的護士。

急診室護士馬雷羅(Martha Marrero)表示，僅在去年春季，隨著疫情的激增，HCA和地區中心做出了取消母嬰服務的決定。「這已經讓我們的患者和社區處於危險之中。」

馬雷羅表示，HCA和地區中心不能為護士和照護人員提供充足的資源，持續的讓護士和病人失望。「這讓我們的病人處於危險之中。這必須停止。」

護士表示，HCA完全有能提供給護士們充足的資源。 HCA是全美最富有的醫院系統之一，僅2020年一年，HCA就獲得了超過37億元的利潤。護士們要求HCA在日程安排、休息和加班方面遵守集體談判條款。

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