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北加福智基金會送餐醫護 傳遞亞裔愛心

記者李榮／聖荷西報導
北加福智捐贈蔬食便當，給第一線的醫療人員。（北加福智提供）
北加福智捐贈蔬食便當，給第一線的醫療人員。（北加福智提供）

近來針對亞裔攻擊的事件時有所聞，族裔間的仇恨，也讓社會大眾之間都蒙上了一層陰影。亞裔社區已經舉辦多次抗議活動，希望發出亞裔的心聲。位於聖荷西的北加福智基金會，也透過實際行動，傳遞愛與關懷，期待能傳遞更多正能量，透過捐贈蔬食餐盒與愛心午餐給醫護，表達亞裔對於社區的愛心。

北加福智基金會成立於2004年。去年疫情初期時，福智就捐出上萬個口罩與相關防疫醫療物資給醫護人員，關心前線的抗疫戰士。2020年7月開始，北加福智向灣區八間大醫院急診室的醫護人員提供每個月固定送出愛心午餐的服務，至今都未間斷。到目前為止，基金會已經捐贈超過了3200份蔬食餐盒，並於今年初又新增加一間醫院的急診室作為受贈機構。

北加福智指出，福智南北加兩個分會累積捐贈了超過5000份愛心午餐。有些醫護人員反應，疫情剛開始時，各界蜂擁而至的物資與關懷，對醫護是一股很大的激勵。但隨著疫情時間拉長，這樣的關懷也漸漸消失。不過，福智持續不間斷關懷醫護，「很多人收到基金會提供的便當時都很感動，想到社區裡仍然有善心人士默默為他們打氣。因此，餐盒的意義不只是讓醫護人員不要餓著肚子工作，而是讓大家心中充滿正能量。」

北加福智表示，由於疫情目前仍然十分嚴峻，北加福智計畫擴大關懷的範圍，並繼續送餐的項目，也歡迎社區民眾捐款，一起貢獻亞裔的對於社區關懷。

線上捐款:https://ipray.bwnc.org/送餐盒暖人心 -Meals-to-Spread-Love-c56164216，或臉書捐款專頁 Facebook: bit.ly/3r9GIsI。支票：抬頭 GELS-NCAL(1338 Ridder Park Dr., San Jose, CA 95131)。詳情可聯繫義工Brenda（1-408-504-0166）。

北加 亞裔 疫情

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