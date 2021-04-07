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康縣警察疑似槍殺黑人遊民 視頻曝光

編譯組／美聯社丹維爾6日電
視頻顯示，警察疑似向無家可歸的黑人男子開槍。(新聞電視截圖)
視頻顯示，警察疑似向無家可歸的黑人男子開槍。(新聞電視截圖)

上月一名無家可歸的黑人男子被舊金山灣區警察致命槍殺。其家人的律師6日表示，一段視頻可以作為證據，證明槍擊事件毫無道理。但是警察的律師對這一說法提出質疑。

這段視頻是由一名駕車者3月11日拍攝的，他當時就在丹維爾市警官霍爾（Andrew Hall）射殺威爾遜（Tyrell Wilson）地點的附近。威爾遜家人的律師伯里斯（John Burris）發布了此視頻，他表示，將對丹維爾市提起聯邦民權訴訟，指控威爾遜的民權受到侵犯。

視頻顯示，32歲的威爾遜和霍爾在一個拼車族使用的公共停車場內，那裡是威爾遜的棲身之處，兩人相對而立，相隔數尺。霍爾看似向威爾遜移動，威爾遜似乎向後退了一步。視頻顯示，霍爾用槍指著威爾遜，威爾遜正對著他，然後霍爾開了一槍，威爾遜仰面倒下，霍爾站立於其側。

丹維爾警方表示，調度員接到報告稱有人從立交橋上向公路上扔石頭，霍爾隨後應令趕到了停車場。

警方表示，當霍爾趕到時，看到威爾遜站在街上。警方此前公布的靜態照片顯示，威爾遜左手拿著一個袋子，右手拿著一把折疊刀。霍爾命令威爾遜放下刀子，威爾遜卻向霍爾靠進，促使霍爾開了槍。不過，視頻中似乎並沒有顯示威爾遜對該名警官有任何突然的舉動。

威爾遜3月17日在醫院死亡。伯里斯說，威爾遜患有精神分裂癥，他說，在看到屍體後，他斷定威爾遜的臉部遭到槍擊。

「視頻和目擊者的描述顯示了這是一起冷酷的謀殺，威爾遜根本沒有機會自救，」伯里斯在一份聲明中說。

但是霍爾的律師萊恩斯（Michael Rains）表示，這段視頻拍得疑雲重重，根本說明不了問題。

在威爾遜之前，霍爾還曾於2018年在丹維爾的一次慢速警察追逐中，光天化日之下開槍打死了33歲的阿博萊達（Laudemar Arboleda）。警方內部調查證明霍爾無罪，但康曲柯士達縣地區檢察官辦公室仍在調查。

伯里斯接手了舊金山灣區許多涉及警察槍擊案的高知名度案件，他表示，霍爾應該因殺人而被起訴。「他們沒有這樣做，現在他又殺了一個無辜的人。事實足夠證明，這名警官就是個威脅」

警察 槍擊 灣區

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