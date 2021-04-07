屋崙體育館疫苗接種中心服務 延長4周

州長紐森強調提高新冠疫苗接種率對最終結束疫情至關重要。（記者黃少華／攝影）

州長紐森（Gavin Newsom）6日宣布，州府與阿拉米達縣（Alameda）和康曲柯士達縣（Contra Costa）達成協議，延長運營屋崙 體育館（RingCentral Coliseum）疫苗 接種中心四周時間，以服務東灣受疫情影響最嚴重的社區。

紐森承諾確保設在屋崙和洛杉磯的大規模疫苗接種中心繼續提供接種服務。他說：「很榮幸能與本地和聯邦夥伴合作，繼續在屋崙體育館的運營。」

根據協定，阿拉米達縣和康曲柯士達縣將與州府一起統一管理屋崙體育館疫苗接種中心。現時在這個接種中心的人員和設備將在今後四周內繼續提供疫苗接種服務，預計每周提供多達6000劑疫苗接種服務。州府將通過第三方管理機構為這個接種中心每周提供一半的疫苗劑量。另一半的疫苗來自阿拉米達縣和康曲柯士達縣的庫存。

阿縣議會議長卡森（Keith Carson）說：「體育館接種中心已經為阿拉米達縣居民提供了超過10萬劑疫苗。這次延長運營將能够在不中斷社區服務的情况下，完成過渡可行性規畫。擁有一個大型疫苗接種中心，以及較小的社區接種站和移動疫苗診所，對於疫苗接種基礎設施和實現公平分配的目標至關重要。」

康縣縣議會議長伯吉斯（Diane Burgis）說：「現在已經有近6000名康曲柯士達縣居民在屋崙體育館接種疫苗。其中許多是來自受灾最嚴重社區的教師和一線必要行業工人。此外，與州府和阿拉米達縣的合作，將為移動疫苗診所提供額外的資源。這些診所可以去最需要的地方。」

州府指出，加州 急難局和聯邦急難局（FEMA）聯合試點自2月份啟動以來，以高效、有效和公平的管道幫助提高了加州的新冠疫苗接種率。截至4月5日，兩大機構已在屋崙和洛杉磯兩大疫苗接種中心提供了近62萬5000劑疫苗，其中近9萬劑在社區內的定點流動診所接種。在這些疫苗中，近68%提供給服務不足的社區和有色人種接種。

屋崙體育館疫苗接種中心表示，還將繼續明確公平的原則，並為最多樣化和社會經濟困難的社區提供有針對性的支持。

合資格人士可通過訪問州府網頁MyTurn.ca.gov，或致電833-422-4255，獲得新冠疫苗接種預約服務。