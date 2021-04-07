4劫匪闖屋拿槍指頭 屋崙亞裔至今心有餘悸

越南裔居民蘿絲妮·阮和女兒Amy遭遇搶劫後，非常害怕，打算搬出加州。（記者劉先進 ／攝影）

被4個蒙面劫匪入室搶劫後，越南裔居民蘿絲妮·阮家一片狼藉。（蘿絲妮·阮供圖）

東灣屋崙 越南裔居民蘿絲妮·阮（Roseni Nguyen） 6日表示，至今回憶起3月30日晚上家中被人入室搶劫的畫面，還心有餘悸。當著7歲女兒Amy的面，他先生被毒打，夫妻兩人被4個蒙面劫匪綁著雙手，拿槍指頭，「別動，否則我就開槍打你女兒。」嫌犯在她家中搜刮一個小時，不僅拿走她一生積蓄和貴重財物，連他兒子的運動鞋都不放過。女兒至今還害怕劫匪回來，睡不好覺。夫妻打算從加州 搬走，到更安全的地方居住。

劫匪翻找冰箱和飯鍋 搶走運動鞋

蘿絲妮說，3月30日晚10時許，一家人從寺廟回來，正準備睡覺。忽然聽到後門傳來很大的玻璃破碎聲。她趕緊鎖上臥室門，但劫匪將門踹開。一個高大的非裔拿槍指著她的頭說，「別動，別試著逃跑，不然我開槍打你女兒。」蘿絲妮當時很害怕，只能按照劫匪的意思做。劫匪隨後將他丈夫拉過來，將夫妻兩人的雙手綁住，又在女兒頭上蓋了一張毯子。開始在家中搜尋值錢物品。

被4個蒙面劫匪入室搶劫後，越南裔居民蘿絲妮·阮家一片狼藉。（蘿絲妮·阮供圖）

總共四個劫匪，幾乎將她家翻了個底朝天。衣櫃、抽屜被倒在地上，飯鍋、冰箱都不放過，家中一片狼藉。在此過程中，劫匪不斷毆打蘿絲妮先生，逼問他，錢放在哪裡。「先生說，家中沒錢。劫匪就不停的打他脖子和嘴巴，然後繼續洗劫。」最終，劫匪搶走所有值錢財物，包括兒子的幾雙運動鞋。

蘿絲妮說，劫匪似乎想表達某種歉意，在她耳邊說，「別擔心，我們不殺你，也不強姦你，我們只是為了錢。你知道新冠疫情吧？我們沒有工作，沒有錢，所以才幹這個。」

蘿絲妮表示，四個劫匪團夥作案，非常專業，佩戴對講機，戴著面罩，只露眼睛。有人在外面望風，查看周圍情況，是否有人過來。其他人則在家中搜刮財物。每隔10分鐘，劫匪就用對講機互相交流，確認沒有危險情況，「他們會說，外面沒事，接著搜。所以他們有近1一小時的時間搶劫。我當時好害怕，只是想著，趕緊離開我家吧。」

感覺恐懼 一家人想搬出加州

蘿絲妮說，周圍鄰居多數曾被搶劫過。「相信他們知道我是亞裔 ，是有針對性的對亞裔下手搶劫。所以也想提醒亞裔朋友，這些十惡不赦的歹徒，只在乎錢，不要在家中留下貴重財物。」

蘿絲妮表示，在屋崙居住30年後，覺得城市目前的治安狀況堪憂，這是她首次遭遇搶劫，警方目前也沒公布嫌犯抓捕消息。她想在家安裝安保系統，未來考慮搬出加州，「但我現在還不知道該搬到哪裡去。」

被4個蒙面劫匪入室搶劫後，越南裔居民蘿絲妮·阮家一片狼藉。（蘿絲妮·阮供圖）

因為劫匪走得匆忙，沒帶走所有洗劫的財物，比如一些手提包和錢包，蘿絲妮的女兒Amy很害怕劫匪回來。搶劫後，她睡覺中常突然醒來，聽到外面有噪音就會說，「媽媽，他們是不是又回來了？」她還說，想養只大狗保護家人。「我也想搬出去，搬到更好的地方。」

蘿絲妮朋友幫她一家在GoFundMe上設置了捐款頁面https://bit.ly/31Tbhsg，希望能治療創傷，從搶劫的恐懼中恢復。截至發稿，已籌款11萬8913元。