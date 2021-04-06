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金山聖荷西中國移民 遭敲門罵：該死共產主義

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聖荷西中國移民家庭 遭敲門恐嚇辱罵：該死的共產主義

編譯組／灣區5日電
聖荷西發生種族主義者恐嚇中國移民家庭的仇恨案件。圖為錄像顯示嫌犯在門口。(圖取自臉書)
聖荷西發生種族主義者恐嚇中國移民家庭的仇恨案件。圖為錄像顯示嫌犯在門口。(圖取自臉書)

聖荷西一名男子因為對來自中國的家庭大聲喊叫、說出涉及種族歧視的言詞而被捕。事發當時，在來自中國家庭的房屋中除了年輕夫婦之外，還有一對年僅6歲的雙胞胎。

案件發生的經過被記錄在家庭保全錄影機中，影像顯示，一名男子跨越房屋前草坪，在強行敲門前對房子大聲喊叫。因為無人應門，男子朝房屋激動大喊，離開後又馬上轉回，再次走向大門敲門。他喊叫：「現在開門！共產主義中國！該死的共產主義！這是美國！」(Open the door right now！Communist China！You f*cking Commies！This is America！)。

屋內年幼孩子以為是外送員，但並未開門。屋內其中一個男孩問母親，是否因為他們看太多時間的iPad，才會有不好的事情發生？面對孩子無防備的提問，母親無言以對。

聖荷西警察局正在調查這起種族仇恨案件。房屋內家長黃姓(Huang)與尹姓(Yim)夫婦在青少年時即自中國移民來美。他們表示，告訴屋內孩子沒人做錯事，家裡的人都沒有做錯事。他們也描述自己情緒從生氣到害怕，強調不想讓孩子受到傷害。黃姓父親表示，他經常閱讀新聞，從未想像到自己和家人會在已居住了20年的地方遭遇到新聞上發生的事。案發之後，這對華裔夫婦即刻通知警方，並採取行動。他們成立守望相助社區，挨家挨戶分送給鄰居點心，並告知鄰居事情經過。

根據聖荷西警方，涉嫌種族仇恨的嫌犯先前曾因虐待父親被捕。華裔夫婦也正尋求對嫌犯的限制令(restraining order)。

中國 聖荷西 華裔

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