歧視亞裔頻傳 僑委會提供援助 可撥駐外館處緊急電話

針對亞裔的暴力事件頻傳，亞裔社區也舉辦多場抗議活動。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

近期美國 各地陸續發生對亞裔 仇恨攻擊和歧視案件，亞裔人士遭受攻擊事件頻傳；僑委會發出聲明指出，僑委會對海外僑胞安全表達深切的關心，同時無法認同將語言暴力及仇恨行為加諸於僑民身上，呼籲海外僑民如遇有緊急危難事件，立即撥打駐外館處緊急聯絡電話，或請在台親友撥打「外交部緊急聯絡中心」（電話0800-085-095），或者利用僑委會「全球僑胞服務數位平台」(https://Contact.Taiwan-World.Net) 、透過各僑務據點LINE專線聯繫，以獲得必要協助。

僑委會委員長童振源表示，已指示駐外僑務人員隨時關注僑民安全狀況，即時提供必要幫忙，並透過LINE及臉書等社群公告相關資訊，呼籲僑胞注意自身安全。同時也透過各地急難救助協會與當地政府及警政機關密切聯繫，保護僑民生命財產安全。另外，僑委會預計在4月7日與美國地區僑界視訊會議，進一步了解海外僑民遭受到的困難及提供相關協助。

童振源進一步表示，駐外僑務人員將配合美國地區駐外館處，繼續透過各項管道掌握相關發展。至目前為止，根據僑委會掌握的資訊，中華民國台灣在美國的僑民人身安全暫時無受到影響的案例。另外，僑委會先前在全球已輔導成立95個急難救助組織，其中散布在美國各大城市有25個（https://119.Taiwan-World.Net），若有需要，可即時提供僑民各項緊急危難事件之協助。

舊金山 經文處回應本報查詢指出，目前沒有聽說近來有台裔的僑胞遇上遭攻擊的案例。如果僑胞有需要經文處的緊急服務，可以撥打舊金山經文處緊急服務電話：(415) 265-1351。

僑教中心主任閻樹榮也表示，因為最近仇視亞裔攻擊事件頻傳，僑委會特別指示全球的駐外僑務人員提醒僑胞注意安全，並聯合包括外交部、駐處以及僑委會急難救助協會及駐外僑務人員等多重管道提供幫助。僑教中心若有收到僑胞遭受仇視攻擊的事件，將會提供必要的協助。