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台商會邀徐佳青 4/10談疫情經貿發展

記者李榮／庫比蒂諾報導
舊金山灣區台灣商會將邀請委會副委員長徐佳青於4月10日透過視訊談「疫情下的經貿交流發展」。（舊金山灣區台灣商會提供）
舊金山灣區台灣商會將邀請委會副委員長徐佳青於4月10日透過視訊談「疫情下的經貿交流發展」。（舊金山灣區台灣商會提供）

舊金山灣區台灣商會宣布，將邀請台灣的僑委會副委員長徐佳青於10日晚間7時，透過視訊談「疫情下的經貿交流發展」，同時也介紹僑委會如何服務海外商會與僑團。徐佳青當日將在線上回答問題，透過網路與僑胞面對面。

舊金山灣區台灣商會會長周信結指出，舊金山灣區台灣商會從去年中到現在，已和駐舊金山經文處以及僑教中心多次共同見證捐贈台灣口罩與防疫設備給社區與主流機構，由各市巿長、聯邦眾議員、州參眾議員代表接收，一起推動「Taiwan can help」（台灣能幫忙）的口罩外交工作，得到受贈者正面的回應及感謝。

他進一步表示，商會和經文處經濟組合作，寫信給數十位聯邦眾議員，請求協助推動台美雙邊貿易協定；在去年感恩節餐會時，也請副總統賴清德，以及僑務委員長談政府在經貿與產業發展的計畫，期待推動台美商機及產業的連結。這次徐佳青將對過去一年來台灣政府及僑委會推動台美經貿合作為講題，希望幫忙台商與台灣的產業，一起提升競爭力，深化交流。

灣區台灣商會創會會長謝鎮寬也表示，舊金山灣區台灣商會成立數十年，在社區非常活躍，舉辦了很多活動。去年雖有新冠肺炎疫情，但商會還是服務社區，凝聚向心力幫助台灣。

僑務委員李漢文將於當日講座擔任主持人。她指出，這次機會非常難得，而且特別安排「問答時間」，僑胞與台灣的鄉親可以先將問題列出，她會轉交給徐佳青。

李漢文也表示，有不少台商想回台投資，但礙於手續繁雜，因而延遲。很多人希望簡化申請步驟，縮短申請的流程與時間。

僑務委員李文雄則補充，台商在世界各地打拼，希望讓各地台商提供經驗互相交流，共同提升台灣的實力。

視訊網路聯結：https://global.gotomeeting.com/join/976877293。亦可使用電話加入視訊，請撥：+1 (872) 240-3412

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舊金山灣區台灣商會希望能促進台美雙邊的連結。（舊金山灣區台灣商會提供）
舊金山灣區台灣商會希望能促進台美雙邊的連結。（舊金山灣區台灣商會提供）

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