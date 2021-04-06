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救助雜貨店！聖縣議員查維茲提案 進一步免除部分規費

記者王香妮、李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）認為，應該更進一步減免規費，幫助小企業。（記者李榮／翻攝）
聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）認為，應該更進一步減免規費，幫助小企業。（記者李榮／翻攝）

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）5日上午召開記者會，宣布將提案幫助聖他克拉拉縣的小型企業進一步免除部分規費；法案將於6日在議會中討論。

該提案指出，在過去的一年中，聖他克拉拉縣內的小型企業遭受嚴重損失，雖然州和聯邦政府已經為小型企業提供支持，但聖縣還是應該需要更進一步減少新冠肺炎（COVID-19）以及居家避疫命令對企業主和員工的影響。除了聖他克拉拉縣的「小企業貸款計畫」並對小企業提供部分的減免外，聖縣應該還要對受影響的小企業（主要是小雜貨店）免除「2021年度量衡設備註冊費」（weights and measures device registration fees）。

由於大多數餐廳並不使用掃描儀度量定價系統，本來就無需支付費用，因此，這次提案的主要受惠對象是聖他克拉拉縣內的雜貨店。

提案指出，在經過充滿特別挑戰的一年之後，透過減免度量衡的設備註冊費可以替本地小型企業社區提供更多幫助，「在為我們最弱小、最脆弱的企業主提供援助時，我們可以解決經濟、政治和社會結構中存在的失衡問題，繼續朝著更公平合理的系統制度而努力。」

事實上，在今年3月9日時，聖他克拉拉縣議會就批准免除聖他克拉拉縣的某些其他規費。

聖縣要求所有使用價格驗證系統中（俗稱掃描儀）的企業取得註冊證書，證書必須每年更新。掃描儀的年度註冊費由議會決議確定，並隨每個營業地點的掃描儀數量而異：3台或更少的掃描儀200元，4到9台300元，十台或更多台495元。

貸款 居家避疫 聯邦政府

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