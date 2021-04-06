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預測加州接種率 「政治傾向」比收入更準確

編譯組／灣區5日電
預測加州疫苗接種率，政治傾向比收入準確，加州也致力於向弱勢民眾分送與施打疫苗。(圖取自電視截圖)
預測加州疫苗接種率，政治傾向比收入準確，加州也致力於向弱勢民眾分送與施打疫苗。(圖取自電視截圖)

加州疫苗接種率各縣不同，從北加州拉森縣(Lassen County)每十萬居民施打2萬4000劑，到阿爾屏縣(Alpine County)塞拉內華達山脈地區每十萬名居民施打9萬7000劑，因地而異。與年齡相關的接種資格，與疫苗施打率有關，但其他人口統計因素也扮演重要角色，例如，政治傾向與收入皆影響疫苗施打率。

據調查發現，共和黨比民主黨對疫苗更猶豫，但與此同時，低收入民眾比高收入者更難預約接種疫苗。那麼，政治傾向與收入多寡，哪個因素對總體疫苗接種進度影響較大？「舊金山紀事報」分析加州58個郡縣疫苗施打率發現，預測加州疫苗接種率，政治傾向比收入的影響大。

接種疫苗民眾是否為拜登選民，在各縣之間有三分之一差距，而家庭收入中位數僅佔20%。若加上考量各縣年齡差異，65歲以上民眾接種與否，各縣有60%差異；年齡與收入等因素總和僅解釋了44%差距。

若以全美範圍來看，全國共和黨人廣泛地對疫苗接種產生猶豫，根據「洛杉磯時報」報導，本周公布的兩項全國調查發現，共和黨人士是所有受調者群體中，對疫苗最猶豫的族群。在加州，一項由「加州公共政策研究所」(Public Policy Institute of California)公布調查發現，有十分之四共和黨人受訪時表示，他們「肯定」(definitely)或「可能」(probably)不會接種疫苗，在所有受調群體中，對疫苗猶豫程度最高。

另一方面，美國大部分州對所在地區較脆弱民眾施打疫苗情況較差，包括低收入民眾以及非裔與拉丁裔人口。不過，紀事報分析發現，一個縣的非裔與拉丁裔居民所佔比例，其與疫苗接種率的相關程度，低於政治傾向與收入情況。

加州尤其致力於向弱勢民眾分送與施打疫苗，不過，美國疾病防治中心3月中旬發布報告發現，在最貧窮與脆弱居民接種疫苗的州排名中，加州名列倒數第五。加州政府已採取各項措施解決此一問題。3月初開始，州府官員宣布，將分配40%疫苗劑量給加州447個地收入郵遞區號居民，其中有10個在灣區。

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