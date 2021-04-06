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灣區疫情與同全美趨勢相同 雙雙觸底反彈

編譯組／灣區5日電
和全美疫情趨勢相同，灣區新冠病例已觸底反彈。 （Getty Images）
和全美疫情趨勢相同，灣區新冠病例已觸底反彈。 （Getty Images）

灣區上周平均單日新增新冠病例增加為475例，比前一周上升8.7%，與全美趨勢相同。

由於出現愈來愈多變種病毒病例，灣區和加州的病例趨勢逐漸與美國其他地區靠攏。舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「美國西海岸地區的新增病例降幅已進入高原期，可能已經觸底反彈。」

聯邦疾病防治中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，美國新冠病例已連續四周上升。瓦倫斯基5日在白宮簡報會上說：「病例增加部分要歸因於傳播性更高的變種病毒，我們正在密切觀察這些病毒。」

瓦倫斯基表示，由於美國年長民眾的疫苗接種率不斷上升，有效減少了感染新冠肺炎的機率，因此，最近確診新冠肺炎的大多是年輕人。她說，CDC正在觀察幾宗與青少年體育活動和課外活動有關的疫情，她呼籲地方政府不要太快恢復高風險性活動。

隨著灣區正朝新冠總死亡人數6000人的里程碑邁進，部分衛生專家擔心，新增病例觸底反彈將終結住院和死亡人數減少的趨勢。不過，專家也表示，因為接種疫苗的年長人口不斷增加，這次病例增加應該不會使住院和死亡人數像疫苗上市前那樣飆增。

加州上周的新冠平均單日死亡人數為120人，低於前一周的200人，上周住院人數約2000人，其中500人為加護病房病人。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的數據，截至4月5日，灣區新冠總死亡人數累計為5957人，加州總死亡人數累計為5萬9293人，全美總死亡人數累計為55萬5000人。

柏克萊加大傳染病學家舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「無可否認，美國部分地區已經出現病例激增的情形，最明顯的是密西根州。現在，真正的變數將是其他州的免疫力，是否能承受從病例激增的州溢出的病毒。」

舒瓦茲柏格認為，鑑於加州先前有大量人口染疫，加上接種疫苗人數快速增加中，民眾已經具有一定程度的免疫力，因此，加州應該有能力避免再次發生病例激增的狀況。

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