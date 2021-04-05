龍鬚糖東主譚健能 遭疑似「仇亞」暴力攻擊

譚健能在世界日報舉辦的活動中現場製作龍鬚糖。（本報檔案照）

華埠 食品知名品牌「龍鬚糖」的東主譚健能（Derek Tam）日前遭遇疑似種族仇恨暴力攻擊。3月27日（周六）中午時分，他在海傍渡輪碼頭（Ferry Building）大樓內經營臨時攤位，一名盜竊慣犯搶奪他的手機 後又往他左臉打了一拳，還對他說了一句「滾回你的國家去」。

被搶走放在櫃檯附近的手機後，譚健能立即上前要求歸還手機。然而，這名慣犯否認偷竊譚健能的手機。譚健能要報警處理。慣犯聽到之後，一怒之下就往譚健能左臉揮出一拳。幸運的是，譚健能沒有受傷，手機也拿了回來。

至記者截稿時，警方暫未能逮捕這名慣犯。案件仍然在調查中，目前未能確定本案是否涉及種族仇恨。

譚健能說，他受邀在今年3月份的每個周末前往渡輪碼頭大樓經營臨時攤位。案發當天是他在那裡經營的最後一個周末。他將來也大概不會再在案發地再見到這名慣犯。他也對舊金山 近年來治安和種族仇恨狀況惡化感到失望。

自去年3月17日的「居家避疫令」（Shelter-in-place Order）實施以來，「龍鬚糖」在華埠都板街的實體店就一直處於關門停業狀態。

去年年中，譚健能就將龍鬚糖的製作工具搬回家進行生產。顧客需要通過臉書（Facebook）、電話、在線送餐平台訂購龍鬚糖產品。顧客可以上門取貨，也可以由譚健能在舊金山市內或周邊送貨上門。

不過，由於訂單數量和送貨範圍有限，加上沒有了遊客、公所宴會和街會的生意，譚健能如今的營收遠遠比不上新冠疫情之前開實體店之時。

譚健能認為，廣大外地遊客受疫情限制而難以在短期內回到舊金山華埠消費，現時在市面上的新冠疫苗是否能完全克服變種病毒也存在疑問，「龍鬚糖」在華埠的實體門店什麼時候能恢復營業仍然是一個未知數。