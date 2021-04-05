狡猾…見華埠義工巡邏 小偷假買飲料真偷東西

屋崙自發義工巡邏隊正在屋崙華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 自發義工巡邏隊隊長鄺偉醫師4日表示，周末還是有小偷小摸或搶劫事件發生，希望提醒華埠民眾小心。有賊人非常狡猾，看到義工巡邏，就假裝買可樂作掩護，再拿東西裝入袋子。老闆娘領賊人埋單，義工隊以為會付錢，所以離開。結果老闆娘只收到1塊多可樂錢，對方卻沒有拿走可樂，大家一合計，才知竊賊成功得手。

鄺偉說，3日下午4時許，有賊人在路上鬼鬼祟祟，行動可疑，巡邏隊發現後緊盯著他。此人闖進一家超市，挑選東西。因為當時不能百分百確定是偷東西，所以巡邏隊沒有按空氣喇叭警告，只能嚴加看守，並打開錄像機錄像。這人發現有義工盯著，一臉不高興，嘴上罵罵咧咧。他將一些食物放進隨身攜帶的黑袋子，然後又拿了一瓶可樂。這時，老闆娘發現後也趕過來，領著此人到收銀台。巡邏隊以為他會乖乖給錢，見狀就撤出超市，繼續步行。

後來，超市老闆娘說，此人只是給了一瓶可樂錢，卻沒有拿走可樂。義工隊和老闆娘事後一討論才知道，他拿飲料只是偽裝，偷東西是真。因為當時很多人排隊埋單，老闆娘可能也緊張，想著趕快處理完，怕人襲擊，所以沒有細看。「小偷很狡猾，用買飲料作掩護。你盯著他，他也盯著你，如果沒有機會，就找其他時機下手。」

鄺偉表示，在義工巡邏時間之外，還是有不法之徒趁機作案。3日下午義工下班後，華埠7街和Webster街附近有一起搶劫案發生。4日當天考慮到有30人，決定兵分兩路，在華埠巡邏，加大巡查範圍。「之前有一輛車在華埠內不停兜圈，有商戶拍下提醒大家。大家互相提醒注意周邊，危險就可以預防。如果不注意，危險就近一點。」

還有小偷3日在華埠一間茶葉店偷了小費、茶葉和磅秤。店主截圖後，有義工幫忙報警。

目前，屋崙華埠有兩支大規模的巡邏隊，分別是自發義工巡邏隊和東灣台山同鄉會社安隊。前者巡邏時間是周三、六和日的下午3時到5時。社安隊巡邏時間是每天上午10時到下午2時。目前，社安隊有超80人。

台山同鄉會主席馬作林表示，社安隊還在向社會各界人士招兵買馬，希望擴大到100人以上，可以將巡邏時間延長到下午2時之後。