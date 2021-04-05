提前2周 東巴洛阿圖開放滿18歲接種疫苗

東巴洛阿圖提早兩周為18歲以上居民接種疫苗。(NBC灣區電視新聞截圖)

學校尚未開課，可是東巴洛阿圖Ravenwood 初中大門前街上排了一條車龍。車內乘客都是等待接種新冠疫苗 民眾。東巴洛阿圖提早兩周讓18歲以上居民接種疫苗。

東巴洛阿圖市議員羅培茲 (Antonio Lopez) 說：「我們是聖馬刁縣第一個獲得公平委員會 （the equity commission) 批准，開始替18歲以上民眾接種疫苗的城市。」

比起聖馬刁縣其他地區，東巴洛阿圖疫情 較為嚴重，居民接種疫苗比率，也低於聖馬刁縣其他城市。

東巴洛阿圖居民瓊斯 (Jane Jones) 捲起衣袖，準備接種疫苗時說：「我的工作必須時常與人溝通，因此我需要疫苗。我急迫需要疫苗保護。此外嬌生 疫苗只要打一次就夠了。真棒！」

羅培茲說，擴大接種疫苗合格標準，這對東巴洛阿圖非常重要。年輕人容易感染病毒，這與他們的工作環境有關。

羅培茲並且表示，醫療機構必須協助不輕易開口求助的社區。許多移民或者有色族裔可能因為英語不流利，或者合法身份問題，比較不輕易開口求救。他強調，類似接種疫苗診所將持續服務民眾。

Ravenwoods 初中疫苗接種診所並非永久性的，日後可能隨時移動，服務不同社區民眾。

東巴洛阿圖居民阿里亞斯 (Eva Arias) 3日剛接種完疫苗，對結果非常滿意。她說，她與她的先生花了一些時間，才等到疫苗接種。她的先生是必要行業工作人員 (essential worker)，愈早接種愈好。