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停止仇恨華裔線上座談 凝聚華人力量打造免於恐懼環境

記者李榮╱灣區報導
加州公路巡警田雲漢，在座談中提醒民眾若準備辣椒噴霧防身，必須考量風向。（記者李榮／翻攝）
加州公路巡警田雲漢，在座談中提醒民眾若準備辣椒噴霧防身，必須考量風向。（記者李榮／翻攝）

由於針對亞裔的仇視與歧視案件頻傳，北加州中國大專校聯會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、舊金山台灣聯誼會、矽谷國際傑人會、北加州中文學校聯合會、媽媽教室等多個社團共同於4日聯合舉辦「 停止對華裔的仇恨 」論壇，邀請華人警官、民選官員、社區領袖共同線上座談，希望凝聚華人力量，並且共同為打造更為安全、免於恐懼的環境而努力。

包括佛利蒙市長高敘加、副市長邵陽、市議員黃潔宜、加州公路巡邏地區指揮官田雲漢（Ivan Tien）、亞太裔公共事務聯盟創始人尹集成、庫比蒂諾市議員魏虹等人都在論壇上發言，表達想法。

北加州中國大專校聯會長劉寶剛指出，近來歧視與攻擊的事件頻頻發生。可是亞裔不是病毒，仇恨才是病毒，希望政府及早拿出政策與法令應對。

舊金山台灣聯誼會長陳建芬表示，過去亞裔的多半是沉默的，現在是時候大家一起站出來，為自己說話的時候。中文學校聯合會長陳亳蕙則指出，華裔必須要發出聲音，表達怒吼，不能再讓歧視的風氣蔓延。

近來亞裔遭攻擊案件頻傳，田雲漢指出，有些人準備帶胡椒噴霧防身。以加州規定來說，只要滿18歲以上，是可以攜帶2.5盎司以下的胡椒噴霧。不過，大家在使用時還是要小心，最好能先練習，並且要考慮使用時的風向，在噴胡椒噴霧時要站在上風處，不然反而噴到自己就不好了。

他認為，亞裔性格上常比較和氣，認為有些事情是小事，因而沒有報案。不過如果碰到任何有可能歧視的事情，最好還是能向警局舉報，「報總比不報好。」

有些民眾則在思考是否購買槍枝防身。田雲漢也說，有槍在家裡確實有可能可以保護自己與家人，但如果家裡有小孩，有可能意外造成其他危險。另外，使用槍枝也需要學習，因此是否買槍必須綜合評估。

加州 亞裔 歧視

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