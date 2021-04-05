聖荷西新警長馬塔 鼓勵華人勇於舉報仇恨犯罪

馬塔建議，在非常時期華人出門可以考慮結伴同行。（記者李榮╱攝影）

近來亞裔 遭仇視、甚至遭攻擊的事件頻傳，慈濟基金會北加分會邀請剛上任的聖荷西警察局長馬塔（Anthony Mata）舉辦線上論壇。馬塔指出，聖荷西警局對於仇恨犯罪 （hate crime）與仇恨事件（hate incident）嚴肅看待，並且都會紀錄，呼籲華人如果遇上類似的事件，應立即向警方舉報。

慈濟北加指出，去年新冠肺炎疫情爆發之後，不只在美國，在英國、澳洲以及歐洲各國，針對亞裔的仇恨犯罪都有顯著增加。據統計，2020年全美針對亞裔的犯罪，比起2019年增加了9.5%，更有7.5%的亞裔曾被別人以歧視用語稱呼。另有一項數據顯示，在2020年全美有35%的華人曾感覺遭遇異樣眼光，有1.8%的華人曾因華人身分受過肢體威脅或攻擊。2020年全美的亞裔仇恨犯罪事件中，有46%是發生在加州 。

慈濟基金會北加州分會執行長謝明晉介紹，聖荷西是慈濟基金會美西北的總部，轄區相當遼闊，包括北加州、西雅圖等地。慈濟長期關心、服務社區。針對亞裔遭受歧視與攻擊的事件頻傳，因此決定舉行線上論壇，希望民眾能更了解應對方式。

加州眾議員卡拉 (Ash Kalra)、貝律耶薩聯合學區委員朱感生等民選官員都上線致意。卡拉指出，慈濟在社區服務弱勢多年，是串接社區的重要橋樑，「我認為慈濟精神就是對於仇恨的真正解答。」

朱感生則說，社區的安全居要警察的維繫，也需要更多的經費支持。另一方面，政府應投注更多資源關注心理健康，防患未然。

馬塔指出，仇恨相關的案件分為仇恨犯罪與仇恨事件。仇恨犯罪是因為種族、國籍、性取向、宗教、心理健康身體狀況等，而驅動引起的犯罪，例如因仇恨引發的攻擊、竊盜、搶劫、縱火等。仇恨事件則是因上述原因，而引起的事件，例如在路上要人「Go back to china（滾回中國去）」。

他進一步表示，即使發生的是仇恨事件，「我們警局也要知道哪裡發生、怎麼發生、誰發生的？這樣可以加強防範、教育，希望以後不要再有。」

馬塔建議，在非常時期，亞裔出門時可以考慮結伴同行，對於環境也應更為警覺。如果碰上類似事件，建議民眾可以用手機紀錄情況，並記下另一方的樣貌特徵、所穿著的衣物、最後朝哪個方向離開等（例如是走掉、還是駕車逃逸），協助警方偵查。