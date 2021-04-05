馬塔走訪越裔社區 日本城安全志工登記開跑

聖荷西新警察局長馬塔(中)走訪亞裔商家，宣示共同對抗仇恨犯罪。（聖荷西警局臉書視頻）

聖荷西 新上任警長馬塔 (Anthony Mata) 3日穿梭於聖荷西新世紀廣場 (Grand Century Mall)，與許多越南裔商家互撞手肘問好，並發送聖荷西警局徽章給商家，保護他們的安全，同時協力共同對付目前日益氾濫的仇恨亞

裔犯罪。

聖荷西市長李卡多 (Sam Liccardo) 與聖荷西市議員艾史賓諾沙 (Maya Espinoza) 也陪同新警長馬塔，在這個越南裔社區商場與民眾問好。馬塔說，警方必須走入社區，亞裔 社區目前面臨恐懼與仇恨，必須增加路面

巡邏。

過去一年，聖荷西警方在市區四個巡邏區已展開進行路面巡邏，應付逐日增加的犯罪事件，同時保護民眾與商家的安全。

聖荷西日本城也展開社區安全志工登記，成立社區路面巡邏隊，對抗仇恨犯罪 。巡邏隊發起人佐藤 (Rich Saito) 是一名退休警官。他表示，警方應該展開行動，保護日本城民眾，特別是保護社區長者。

佐藤社區安全第一個步驟是組織志工，訓練他們如何觀察、紀錄、報導可疑行為，然後在暴力事件發生前，在沒有人受到傷害的情況下，先行解除暴力。

佐藤說，警力有其限制，社區巡邏隊的目的是補充警力的不足。另外他指出，如果歹徒知道民眾提高警覺，這將有預防暴力發生的功效。他說，如果看到有人神色緊張，眼神透露攻擊性時，如上前跟他打一聲招呼，此人發現有人注意，可能就會警慎言行。

在惡意宣傳新冠疫情與亞洲國家之間關係的誤導下，美國仇亞暴力事件去年即開始發生，於今年年初達到最高潮。最近發生亞特蘭大按摩店槍殺事件，八名女性死者中，包括六名韓裔與華裔女子。

灣區發生多起重大反亞裔暴力事件，其中發生於屋崙與舊金山的事端引起全國輿論注目，警方與亞裔社區也開始注意到許多仇亞暴力事件沒有深入調查，輿論界也注意到反亞仇恨犯罪報導不夠完全詳細。

聖荷西最引人注目的仇亞犯罪是一名男子於聖荷西Diridon車站以仇恨髒話攻擊一菲律賓女子，然後毆打受害人。比較不那麼暴力性的仇恨犯罪也經常發生，如日前一名菲律賓醫療人員在洛斯阿圖街上行走時，被一名騎單車男子摔倒在地，並對受害人高聲喊道：「滾回中國。」

新世紀廣場的業主與顧客也紛紛談起反亞裔仇恨犯罪事端，包括偷車，強行奪取皮包，以及其他盜竊行為。廣場商店業者唐雷 (音譯，Lap Tang) 說：「他希望看到更多警察來到廣場，這會對歹徒發生嚇阻作用

。」