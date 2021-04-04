銷路不暢、找不到工人…疫情衝擊 華裔農場主喊苦

新冠疫情 爆發超過一年。在疫情期間，農民堅守崗位，為民眾提供餐桌上的食物做出貢獻。但正如代表灣區的國會眾議員羅康納（Ro Khanna）所批評的，拜登總統日前公布的規模達2兆元名為「美國就業計畫」(American Jobs Plan) 中，卻缺乏對可持續農業的投資，特別缺少對綠色農業的支持。

灣區附近的農場中，有不少華裔農民。負責聖他克拉拉縣小型農場計畫的周琪3日表示，根據聖縣相關報告，該縣有600多位華人 從事農業工作，其中約200位是農場主。在農業工人方面，就她的觀察，約半數是短期工。

疫情期間，華人農場主面臨著兩大挑戰，一方面是銷路不暢，導致大批蔬菜爛在農場裡；另一方面，則是缺乏足夠的農業技術工人採摘蔬菜，從而導致更多的蔬菜被廢棄。

周琪表示，政府針對農戶在疫情中的損失已經出台了相應補貼措施。作為小農場計畫負責人，僅去年一年，她就為79位華人農場主申請到了約320萬元的相應補貼。以小白菜為例，周琪表示，淡季時小白菜的市場收購價為每磅0.35元，政府出台的補貼價格是每磅0.27元。至於一些短期的華人農業勞工 就業議題， 周琪表示，由於目前農場缺少勞工，因此目前絕大多數的短期勞工仍能夠找到相應的工作。

周琪說，綠色農業的資金補助是面向所有的農戶開放，主要包括有機肥料的補助和灌溉系統升級。她表示，華人農戶在這一過程中面臨最大的問題是語言障礙導致的資訊獲取。周琪透露，已經累積為22位華人農戶申請超過40萬元的綠色農業資金補助，其中包括10戶的有機肥料的補助，12位農戶的灌溉系統升級。