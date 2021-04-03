迎接灣區重啟 衛生專家提出防疫5建議

隨著重啟層級放寬，許多室內活動被允許開放。但傳染病專家認為，基本防疫措施還是要做到。(美聯社)

隨著加州重啟層級逐漸放寬，灣區 每個郡縣在每周都有重啟進展，對居民與商業活動限制越來越少。但是傳染病專家認為，凡事都有風險與好處，一切取決個人。隨著減縮公衛規則，個人評估逐漸恢復常態後，應從事哪些活動，並提醒戴口罩、洗手、不要碰臉、避免擁擠空間、保持社交距離，都是基本防禦措施。

由於灣區出現越來越多病毒變種，經濟重啟後，確診數通常會上升，新冠病毒仍應被視為威脅，特別是對年老或已有健康狀況者。傳染病專家表示，即使接種疫苗 ，也可能染疫生病。因此，該如何安全從事活動？以下是專家建議：

1.棒球比賽：

雖然戶外球場比室內安全，但參加球賽也可能與其他非家庭成員有社交接觸，特別是在擁擠地方。舊金山加大傳染病專家陳子平(Dr. Peter Chin-Hong)表示，看球賽本身風險相對較低，但排隊入場與上洗手間的風險較高。有限容納人數將提高安全性，但無論是否施打疫苗，群聚仍可能來風險。建議戴口罩與其他防禦措施，理想情況是需有賽前檢測 。

2.前往遊樂園：

室外比室內安全，但排隊與擁擠區域增加風險。部分較新遊樂設施可能通風良好，但舊設施則須提高警覺。陳子平指出，特別是那些需要與家庭成員以外的人，有較近人身距離的設施。限制人數與強制性口罩很有幫助，唾液會增加病毒擴散的風險。

3.戶外音樂會或節慶活動：

陳子平指出，戶外音樂節看起來很棒，但當進入擁擠人群，不確定性就增加。大型活動可能需要疫苗接種證明或陰性檢測結果，作為入場條件。但無論安全措施為何，當人們在旁邊唱歌跳舞、喊叫或飲酒，都可能增加風險。當情況危險，最好馬上離開。

4.去酒吧；

若天氣允許，請繼續待在戶外。即使目前大部分食品與服務業人員都接種疫苗，其他顧客可能尚未接種。在室內，人們仍需拿下口罩喝酒，在特定酒吧空間擁擠。是否有足夠通風則是另一個問題，較新建築物可能有足夠空氣流通設備。

5.探訪家人：

施打疫苗不太可能消除長途旅行的風險，因為沿途接觸汙染表現的機會很多，許多地區仍在傳播大量病毒。來自世界各地民眾都會經過機場與休息區，變種新冠病毒快速傳播，最好盡可能留在原地。儘管疾病防控中心日前更新指南，指出已施打疫苗者可安全旅行，但CDC主任瓦倫斯基（Dr. Rochelle Walensky）表示，已接種疫苗民眾也不應在確診數量攀升時旅行。

陳子平表示，即使已接種疫苗，仍無法百分之百確定有抗體。即使自己沒有染疫，身邊的人也有機會帶原新冠病毒。