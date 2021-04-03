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過半受訪居民 支持金山沿海公路永久禁車

記者李晗 / 舊金山報導
沿海公路在疫情之後成為熱門去處。（本報檔案照片）
沿海公路在疫情之後成為熱門去處。（本報檔案照片）

舊金山西邊沿岸的沿海公路（Great Highway）是否恢復通車，成為本地西面居民（日落區、列治文區）熱議的話題。在最新的縣交通局的調查中顯示，過半的受訪居民支持這條沿海公路永久禁車。

疫情期間，沿海公路被開闢為人行道路，廣受民眾的喜歡。因為禁止車輛通行，這兩條南北向的公路、四車道的空間，可以讓行人、自行車手在戶外時有更多社交距離空間，。

隨著疫情逐漸好轉，這條公路未來重開與否的話題也引起討論。縣交通局訪問了沿海公路附近大約3800個居民，主要是分佈在日落區和列治文區的居民。舊金山的西面日落區、列治文區均是華裔聚居區。

問卷中讓居民們在五個選擇中選出自己心儀的方案，包括完全開放通車（恢復至疫情之前的通車），完全禁車，以及「混合」（比如工作日通車、假日禁車）等等的不同方案。

其中，53%的受訪者支持永久完全禁車，即讓沿海公路永久成為人行道。21%的居民則成為支持完全恢復通車，其餘的26%則是支持混合制度。

有趣的是，列治文區的居民則過半支持完全重開公路。因為列治文區居民需要使用沿海公路開車去舊金山的南面，像是聖馬刁縣一帶。而現在禁車的沿海公路路段，雖然完整覆蓋日落區的西邊沿海地帶，但是日落區的居民則使用的不多。因為沿海公路的出入口都在日落區的南北兩端，日落區內部的居民則較少使用這條路。所以日落區的居民中，過半是支持永久禁車。

但是日落區居民中也有不少支持重開。因為一旦沿海公路禁車，疫情結束、車流恢復的話，那麼許多的行車都必須要行徑日落區的居民區內，增加擁堵。同時因為居民區內車流增多，相關的公共交通的速率也會減慢。早前市議員馬兆明已經和交通局達成協議，在日落區附近增加了許多停車標誌（Stop Sign）以及減速帶。

據悉，目前沿海公路在周一至周五，都會有4000人在路上休閒活動，周末每天則是6000人。至於沿海公路的命運，目前尚且未有定案，仍需要市議會、市府交通局根據數據、民意等因素來做出最終決定。

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