灣區居民疫苗接種意願 各縣、各族裔不同

民調顯示，灣區居民的疫苗接種意願依居住地區和族裔各有不同。（Getty Images）

一項民調 結果顯示，灣區 居民接種新冠疫苗 的意願會因居住地區和文化背景有所不同。

公共政策組織灣區委員會（Bay Area Council）日前對灣區1000名登記選民進行疫苗接種意願調查，發現57%的受訪者還未接種，21%表示他們絕對不會或應該不會接種。這個調查結果似乎對希望透過群體免疫（herd immunity）結束疫情的公共衛生專家造成了挑戰，儘管世界衛生組織（WHO）目前也不清楚需要有多少百分比的人口接種疫苗才能實現群體免疫。

民調顯示，灣區疫苗接種意願最低的地區是北灣，表示不願接種的居民將近25%，蘇諾瑪縣、馬連縣、納巴縣和蘇拉諾縣約23%。接種意願最高的是舊金山，只有7%的居民「還在猶豫中」，阿拉米達縣為12%，聖他克拉拉縣為13%，聖馬刁縣為15%，康曲柯士達縣為16%。

除了地區，這項民調還以政黨背景、教育程度和族裔進行分類。調查發現，31%的共和黨人不願接種，民主黨人只有7%不願接種；22%只有高中教育程度的民眾不願接種，擁有碩士學歷的民眾只有7%不願接種；18%的西語裔民眾不願接種，亞裔民眾只有4%不願接種。

被問為何不願接種疫苗，19%的人說他們不擔心新冠肺炎，14%說他們很健康不需要接種，12%的人說害怕疫苗有副作用，另外12%的人表示不信任疫苗，會依靠本身的免疫力來對抗病毒。

Mayo Clinic的疫苗分發與分配工作小組史維夫特醫師（Melanie Swift）說：「疫苗副作用通常是好跡象。但它們時常讓民眾感到困惑，因為很多副作用的症狀和新冠肺炎症狀一樣，差別在於副作用的症狀不會出現在呼吸系統。接種疫苗者不會咳嗽，不會流鼻水，不會失去嗅覺或味覺。」