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老讀者訪談╱林炳昌與世報長期合作 為華人謀福祉

記者黃少華／屋崙報導
林炳昌45年如一日地訂閱世界日報。（記者黃少華／攝影）
林炳昌45年如一日地訂閱世界日報。（記者黃少華／攝影）

僑領林炳昌活躍在本地僑社已經超過半個世紀。世界日報1976年2月12日在舊金山創刊以來，林炳昌就一直是忠實的老讀者。他創辦的非牟利機構與世界日報有著深厚的合作關係，長期致力於為華人社區謀福祉。

世界日報創辦早期，林炳昌就聯同當時的總編輯王家政和另外四名董事，創建了名為「蔣經國總統教育基金會」的非牟利機構。通過來自本地僑社的捐款，每年分文、理科向多位華裔大學生發放獎學金。舊金山灣區一些大學教授組成評選委員會，選出的獲獎學生每人可一次性獲得3000元獎勵。

2004年，世界日報與林炳昌創辦的博愛文化服務中心聯合主辦「金鼎獎」美食烹飪大賽，主題為「健康年」，獲得包括國泰銀行在內的眾多贊助商支持。

比賽消息經世界日報報導後，包括不少灣區名廚在內的廚師報名踴躍報名。40位入圍者當中，有17人在博愛文化服務中心的廚師培訓班廚房「過招」，23人在巴洛阿圖「明苑餐館」「開戰」。不少民眾聞訊前去「觀戰助陣」。

林炳昌和世界日報舊金山社時任社長宋晶宜共同出席了當年2月8日在中半島Crown Plaza Hotel舉行的「金鼎獎頒獎之夜」。

林炳昌感謝宋晶宜、夏訓夷、駱焜祺等多位世界日報前社長的支持。通過世界日報的報導，博愛文化服務中心的職業訓練班的各個職業訓練班蓬勃發展，為不少華人新移民帶來了廣闊的就業機會。博愛文化服務中心的職業訓練班包括西廚、中廚、調酒／侍應、與舊金山市立大學和木工工會合辦的木工訓練班）、亞裔建築學圖訓練計畫。

1986-1989年，聯邦政府特赦無證移民。博愛文化服務中心代為審查華裔的合資格人士。經過林炳昌簽名批准，遞交上去移民局，99%都能通過獲得綠卡。

林炳昌認為，世界日報看到了他的努力付出，對他有信心，願意交朋友，於是合辦了很多事情。他還提到，中美文化藝術協會於2007年創辦的「旗袍皇后」比賽，最初五屆比賽都由世界日報協辦。比賽活動海報廣告和新聞報導上的大力支持。

無論是僑社事務、博愛文化服務中心還是中美文化藝術協會，只要有大型活動，林炳昌就會親自登門拜訪世界日報，以獲得宣傳上的支持。不少活動得到了世界日報的贊助，甚至得到了社長親自前往當評判，比如是「模範父親」比賽。

自創刊以來，林炳昌一家人就持續至今地訂閱世界日報，並讚賞創辦人王惕吾「正派辦報」的原則理念，認為歷代編輯和記者都實事求是地進行新聞報導，取材恰當。他說，社論當然要有立場，但記者的新聞報導始終做到客觀，寫作水平很高，是世界日報比起其它眾多媒體更深得社會口碑之處。

林炳昌必讀文學水平很高的副刊，還有國際、美國、海峽兩岸、灣區本地的新聞。他讚賞「金山人語」的幾乎每一篇文章都很精彩。

一旦偶爾沒有等到世界日報送報上門，林炳昌就如思念沒有在身邊的「戀人」一樣，立即讓自己的女兒到附近的代售點買一份回來，滿足他的閱讀需求。

世界日報 舊金山 移民局

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