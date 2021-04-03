矽谷科技企業員工將陸續返辦公室 Uber初期最多20%員工進公司

矽谷陸續有企業讓員工重回辦公室上班。圖為29日正式啟用的Uber新總部。（電視新聞截圖）

多年來興建許多大型現代化辦公大樓、職場文化受各行各業仿傚的矽谷 ，是新冠疫情 爆發後最先關閉辦公室、全面採取遠距工作方式的地區。現在，矽谷主要企業開始制定讓員工重返辦公室的計畫，為疫情第二年的職場模式畫出可能的路線圖。

網路叫車龍頭Uber舊金山米慎區的新總部日前正式啟用，初期採用自願方式讓最多20%的員工回到辦公室。Uber發言人范德蘭（Lois Van Der Laan）表示，他們在灣區約有3500名員工，總部啟用頭兩天進辦公室工作的員工約100人。

范德蘭表示，選擇回到辦公室上班的員工必須先簽署一份細詳說明新冠肺炎預防措施的同意書，每日必須測量體溫，並必須事先預約辦公室座位，以便公司控管人數。不過，大部分員工仍可繼續遠距工作到9月13日。

臉書也宣布將在數周內讓員工重返辦公室。發言人梅耶（Chloe Meyere）表示，預定辦公室5月最多允許容納10%員工。梅耶指出，除了要求回到辦公室的員工必須保持距離和佩戴口罩，他們還強制規定這些員工每周必須接受一次病毒檢測。對於那些有必要到辦公室上班的員工，可以等到離他們最近的辦公室人數限制提高到50%一個月後再回辦公室。臉書表示，他們至少要等到今年9月7日，才會將最大辦公室人數限制調到50%。

Google 3月31日證實，他們將從4月起以自願方式讓美國員工回到辦公室。Google先前表示，他們將測試彈性工作計畫，員工每周最多只需進辦公室三天。不過，員工仍可繼續遠距工作到9月。

推特 表示，他們還未決定何時讓員工返回辦公室，但初期最多只會讓20%的員工回來。推特在疫情期間告訴員工，如果願意，可以「無限期」遠距工作。不過，推特預測，一旦辦公室重開，大部分員工可能會選擇混合的工作模式，部分時間進公司，部分時間在家工作。

蘋果對何時重開辦公室未有說法，但去年有消息傳出，他們計畫最快從5月起開始讓員工回到總部上班。

矽谷以外地區的科技公司也陸續公布員工重回辦公室的決定。微軟29日已開始讓員工重返華盛頓州雷德蒙（Redmond）的總部上班，採用的是混合模式。

在全球疫苗接種速度不斷加快之際，大型科技公司對未來職場應該是何模樣各有不同看法，凸顯出員工重返辦公室仍存在不確定性。

專精科技業房地產的T3 Advisors總裁波澤倫（David Bergeron）表示，每一家公司、每一個人的處境都不同，遠距工作的好處是，企業可以吸引更多不同的人才。不過，波澤倫也說：「風險是，如果遠距工作行不通，企業得花很長的時間才能贏回員工的信任。」

不過，要說不斷有企業出走的矽谷已失去主導優勢尚言之過早，因為本地多家大企業已重開，現在只有時間才能證明這波出走潮是否是永久性的。