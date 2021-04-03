華人特殊兒童之友會準備足 疫苗接種順利

陳慧明(左)與葉愛卿在FCSN的一日疫苗接種站。（記者陳程威╱攝影）

華人 特殊兒童之友會(FCSN)日前與阿拉米達縣衛生部門合作，在特殊之友會設立的一日移動疫苗 接種站為約220位符合施打疫苗資格的特殊人士及其家人施打疫苗。執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）、副主席陳慧明（Aana Wang）介紹了本次一日疫苗接種站的幕後準備工作。

葉愛卿表示，從3月23日正式跟阿拉米達縣衛生部門部門確定3月30日的一日疫苗接種站的計畫之後，便與Haller's醫療合作確定施打計畫。她表示，FCSN在23日晚間發送電子郵件給FCSN的相關家庭，詢問施打意願，出席時間以及相關文件等。與一般的疫苗施打點不同的是，FCSN會一一打電話跟沒有回覆電子郵件的家庭確定疫苗施打意願。「我們知道我們社區裡面有哪些家庭是比較不會回覆郵件的，因此我們就會快速的進行跟進。」

陳慧明表示，FCSN持續通過臉書、微信 等社交媒體通知相關家庭進行疫苗施打的訊息。

陳慧明指出，設立類似FCSN等以社區服務機構的疫苗施打點的好處，在於更加了解社區的需求。「我們更加知道我們社區的需求。」她指出，特殊人士的需求往往是被一般的疫苗施打中心所忽略的，比如某些孩子會非常恐懼打針的過程，特殊孩子會對陌生環境感到害怕從而較難配合疫苗接種的過程等。同時，某些經濟與社會弱勢的家庭會較為不熟悉網路疫苗預約的流程。

她表示，在FCSN這一個熟悉的環境為特殊人士施打疫苗，會使得整個疫苗施打的過程更加地平穩順暢。

葉愛卿表示，此次一日疫苗施打站共有15位FCSN的工作人員以及10位志願者全程予以協助。並且將每一位接受疫苗注射人士精確到30分鐘的疫苗接種時間。從而基本上避免了一般疫苗接種站大排長龍的等候過程。